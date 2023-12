La revista Lecturas ha abierto su portada de este miércoles con una entrevista a Jorge Javier Vázquez, quien se ha sincerado en las páginas de la revista para hablar, entre otras cosas, sobre la enfermedad que le hizo estar de baja médica: "No quería medicarme".

Y es que el presentador, que regresará a la televisión como presentador de Supervivientes, el reality de supervivencia de Telecinco, ha sido muy franco con la revista en la que colabora con la redacción de varias columnas de opinión. En esta ocasión, aludió a su última baja: "Fui al médico y le dije que no quería medicarme porque ya sabía lo que era". En lugar de medicación, optó por la terapia, con la que "he aprendido a aceptar los sentimientos negativos, antes rehuía de la tristeza, ahora la acepto".

Tampoco se cortó a la hora de hablar de su futuro televisivo. Y es que aunque se había puesto en duda que volviera a presentar Supervivientes, sobre todo después del lío que se formó con la cancelación de Sálvame y el Deluxe, y que ha derivado en la disolución de la productora La fábrica de la tele, el presentador señaló que "a mí nunca me dijeron que no iba a presentar Supervivientes".

Tal y como explicó, "cuando me reunieron tras la cancelación de Cuentos Chinos, ya me dijeron que iba a presentar el programa, pero después yo ya no tengo el control de las cosas que se publican".

Su último fracaso televisivo

En una entrevista con Lecturas, Jorge Javier también desvela cómo afrontó el fracaso y la posterior cancelación del mencionado 'Cuentos Chinos': "En mi cabeza no entraba que fuéramos a durar tres semanas".

"Cuando sucedió me supo mal por el equipo, pero cuando llegó dije: ‘Ah, ¿era esto? Pues tampoco pasa nada’. La reflexión final es que, así como un éxito no depende exclusivamente de ti, tampoco un fracaso", confiesa el presentador, que por otro lado, considera que el programa no tuvo margen de mejora: "Los programas de televisión necesitan un tiempo para asentarse y nosotros no lo tuvimos".