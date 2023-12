Las tardes de Telecinco ya no son lo que eran. El final de 'Sálvame' supuso un antes y un después en la audiencia de la cadena y aunque están intentando todo para conseguir captar a esos espectadores que les abandonaron, ni Sandra Barneda ni Ana Rosa Quintana lo están consiguiendo.

La cadena aseguró que estaba tratando de dar un nuevo rumbo a Telecinco y cambiar su imagen a la de una cadena más limpia y familiar, alejándose de programas como 'Sálvame' y sus formas de entretenimiento, pero esto no está gustando demasiado a los espectadores. El nuevo programa de Ana Rosa Quintana no está funcionando como se esperaba y ahora, ya no se cortan de hablar sobre ello en directo.

En el último programa de 'TardeAR' hicieron alusión a ello una vez más en una distendida charla entre los colaboradores. "En la salita donde estamos esperando para empezar el programa… Nos llevamos todos cojonudamente bien y ahí tenemos momentazos. ¿Que nos cancelarían el programa? Sí", soltaba Antonio Hidalgo. "Hombre, ahora no nos viene bien, la verdad", reaccionaba Ana Rosa en una alusión indirecta a la subida de su programa en audiencias. "Ahora estamos muy bien, estamos subiendo", apostillaba entonces Kike Quintana hablando sobre las cifras que han cosechado estos días.

Tras ese momento en el que han querido señalar que están logrando superar a Sonsoles Ónega, Ana Rosa Quintana daba las gracias a todo el equipo que forma parte de ‘TardeAR’. "Tenemos un equipazo, ellos hacen el trabajo. Para mí es un orgullo porque cuando empezamos este programa todo el equipo es nuevo y había que encajar todas las piezas. Había que acostumbrarse al modo de trabajar de Juan, Pilar, Xelo y yo y eso era complicado y lo hemos conseguido, recrear una familia", destacaba.

"Os agradezco que pensamos en un proyecto, era una auténtica aventura y que personas como vosotros hayáis apostado sin saber lo que iba a pasar y qué iba a ocurrir. Eso se llama amistad y confianza", decía antes de anunciar que deja el programa.

"Yo me voy de vacaciones, pero volveré. He intentado escaquearme de las vacaciones, pero mi familia me ha dicho hombre no, tómatelo con un poco de tranquilidad que no saben como ha sido el trimestre. Pero se quedan perfectamente acompañados con todo el equipo y estarán al mando Bea y Frank", añadía anunciando que la próxima semana no será ella la encargada de conducir 'TardeAR'.