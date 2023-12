Con motivo de la presentación de Te falta un viaje, la presentadora Paz Padilla ofreció una polémica entrevista donde criticaba a sus compañeros de Sálvame. Tras ser contestada por algunos de ellos, todavía no se había pronunciado al respecto al presentador principal del programa, Jorge Javier Vázquez, que en la entrevista que ofreció para la revista Lecturas estalló contra la presentadora: "Maravillosa".

Y es que Paz Padilla aseguró que no se sintió apoyada por sus compañeros de Sálvame y que no volvería a un formato similar. Sin embargo Jorge Javier asegura que "la experiencia que yo he tenido en Sálvame es radicalmente opuesta a la de Paz Padilla ha sido una época maravillosa".

También habló el presentador sobre las críticas que ha recibido su sustituta al frente de GH VIP, Marta Flich, asegurando que "los titulares son menos escandalosos que los que tuve yo cuando sustituí a Mercedes Milá".

Destacado

Jorge Javier Vázquez, figura destacada en la televisión y comunicación española, ha dejado una huella innegable en el panorama del entretenimiento. Nacido el 25 de enero de 1970 en Badalona, Barcelona, su trayectoria se ha caracterizado por una versatilidad excepcional, carisma innato y habilidades comunicativas que han evolucionado a lo largo de los años en los medios de comunicación.

Su incursión en la televisión se remonta a la década de 1990, donde desempeñó roles diversos, destacando su colaboración en "Sabor a ti" con Ana Rosa Quintana en Antena 3, antes de asumir el protagonismo matutino. No obstante, el verdadero salto a la fama de Jorge Javier tuvo lugar al convertirse en el presentador de "Aquí hay tomate" en 2003, un programa de crónica social que conquistó al público gracias a su estilo afable y su capacidad para abordar temas polémicos.

A lo largo de su carrera, ha participado en una amplia gama de programas televisivos, desde talk shows hasta realities y programas de entretenimiento. La adaptabilidad de Jorge Javier a distintos formatos, junto con su habilidad para conectar con la audiencia, lo han consolidado como uno de los presentadores más respetados en España.

Su papel como conductor en "Gran Hermano", uno de los reality shows más populares del país, ha sido un pilar fundamental en su trayectoria. Su destreza para guiar el programa y manejar situaciones emotivas y controversiales ha sido clave para el continuo éxito en este rol. Asimismo, su labor en "Sálvame" y "Sálvame Deluxe", programas que mantuvieron su presencia en pantalla durante 14 años, marcó otro hito significativo. Aunque ambos fueron cancelados hace unos meses, y tras superar una baja médica, Jorge Javier regresó a la televisión con el proyecto "Cuentos Chinos", con la aspiración de desafiar a "El Hormiguero", aunque este último fue cancelado eventualmente.

Más allá de su faceta profesional, Jorge Javier Vázquez ha sido transparente acerca de su orientación sexual, utilizando su influencia para abogar por la igualdad y los derechos de la comunidad LGBTQ+ en España.