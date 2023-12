'Gran Hermano VIP' encara la recta final del reality. Este jueves se conocerá el nombre del ganador del concurso. Después de varios meses en Guadalix, los vips regresarán a sus casas y uno de ellos lo hará con un premio bajo el brazo. Adara Molinero será la encargada de entregárselo al ganador.

Los concursantes ya se están despidiendo de la casa. Esta noche se conocerá a los semifinalistas, pero antes de que eso ocurra, Lara Álvarez ha querido despedirse de los concursantes con un emotivo mensaje.

"Quiero despedirme de vosotros, es nuestro último día juntos. No sabéis lo bien que me lo he pasado a vuestro lado", comenzaba diciendo la presentadora. "Sois únicos. Venir a trabajar ha sido una auténtica fiesta diaria. Gracias por vuestra entrega a este programa que nos tiene enamorados a millones de personas precisamente por concursantes como vosotros."

"He vivido a vuestro lado una montaña rusa de emociones, me habéis enganchado, pero sobre todo me habéis enamorado de vuestra esencia. Os deseo lo mejor para la final, sois unos merecidísimos ganadores todos y el premio para mí ha sido disfrutaros cada noche", confesaba.

"Disfrutad cada momento, que esto se acaba, pero os aseguro que el recuerdo no se os va a olvidar en la vida. Hasta siempre, chicos", finalizaba.

Nuestra querida Lara Álvarez, se despide la casa muy emocionada: "Gracias por vuestra entrega a este programa. He vivido a vuestro lado una montaña rusa de emociones. Me habéis enganchado y también enamorado de vuestra esencia" 💘#GHVIP19D pic.twitter.com/gkrkCD7N3h — Gran Hermano (@ghoficial) 19 de diciembre de 2023

La presentadora no ha querido perder la oportunidad de despedirse también del Súper. "Hace ocho años de nuestro primer encuentro y mi admiración por ti no ha hecho más que crecer. Eres ese abrazo cuando no tienen contacto con el mundo exterior, apoyo cuando las fuerzas les flaquean. Eres una voz, pero eres la voz del alma de 'Gran Hermano'", le decía.

"Todo el equipo te queremos dar las gracias por vivirlo, por disfrutarlo y por hacernos disfrutar a nosotros", respondía el Súper también emocionado.