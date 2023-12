Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez han perdido sus tronos. Los registros de audiencia han hablado por si solos y en los últimos meses ninguno de los dos ha conseguido triunfar en sus proyectos televisivos.

En el caso de la presentadora, todavía no ha conseguido captar a los espectadores en el nuevo espacio que conduce en las tardes de Telecinco. Por su parte, Jorge Javier fue retirado directamente de pantalla tras el batacazo que se dio 'Cuentos chinos'. La cadena optó por cancelar el formato a las tres semanas de su estreno.

“Si fuera fácil, no me lo hubieran encargado a mí. Lo llevo bien, llevamos un mes y poco y estamos compitiendo con dos cadenas. Una, porque no tiene publicidad, pero tiene culebrones desde hace mucho tiempo con un público muy fiel, y con la otra cadena, que es Antena 3, que no tiene publicidad. Eso es muy complicado”, señaló Ana Rosa en una entrevista que concedió a 'Informalia' y en la que se pronunció sobre su actual situación en televisión.

“Me encantaría no tener publicidad, pero, por otra parte, también me pone muy contenta que todos los compañeros cobren todos los meses, no solamente los de la productora, sino de toda la cadena”, comentaba al respecto de eliminarla.

Ella no ha sido la única que ha visto como su éxito se iba perdiendo. Su situación no es tan extrema porque su programa continúa, pero la realidad es que tanto ella como Jorge Javier se han visto en un momento que ninguno de los dos se hubiera imaginado y sobre ello también ha querido pronunciarse.

Ana Rosa ha hablado sobre la decisión de Telecinco de prescindir de Jorge Javier de una forma tan rápida y drástica. "Hay un agotamiento de los formatos. Yo no programo. Pero creo que Jorge sigue siendo un valor y supongo que tendrá un papel seguro, seguro. Hay veces que aciertas y otras que no. Esto no te hace ni mejor ni peor”, sentenció.