Adela González visitó el programa de la ETB 'Akelarre' para conceder una entrevista en la que charló sobre cuestiones de lo más íntimas de su vida. Desde que terminó 'Sálvame' se le puede ver en televisión los fines de semana en la Sexta, pero esta vez ella asistió como invitada.

"Tengo miedo atroz a conducir. Me saqué el carnet con 18 años. Un día cogí el coche para ir con mi familia a algún lugar, no me acuerdo a dónde íbamos. Me lo saqué a la primera, así que todo fenomenal", comenzó explicando cuando le preguntaron si sufría amaxofobia.

"Mientras iba con toda mi familia fue a adelantar a un coche, bueno, a adelantar no. Si no que me iba a poner en otro carril. En ese momento, me llevé una pitada del coche de detrás, pero no pasa nada. Todos estuvimos bien, solo fue una pitada", confesó. "En ese momento, me entró un miedo de lo que puedo llegar a ocasionar a los que van conmigo en el coche. Me dio un miedo atroz y tengo pánico, un trauma. A veces lo he intentado cuando estaba en la televisión de La Rioja, porque me tocaba ir a las ruedas de prensa."

"Y para aparcar no podía, así que paraba a la policía municipal y le decía que o te lo llevas y me pones una multa o me lo aparcas tú. Siempre me aparcaban ellos el coche", acababa diciendo dejando de lo más sorprendidas a las presentadoras.