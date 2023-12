Imparable, Lydia Lozano está viviendo uno de los momentos profesionales más bonitos de su vida. Tras el fin de 'Sálvame Diario' el pasado mes de junio, la periodista se embarcaba en el docureality que ha grabado con sus compañeros para Netflix y, además, comenzaba a escribir su propio libro.

Este viernes hemos podido ver a Lydia inaugurando la nueva tienda Koker de Vitoria y nos ha hablado con emoción de su regreso este mes de diciembre a Televisión Española con el programa 'Mañaneros' junto a Jaime Cantizano: "Me parece un salto profesional muy importante, sumado a lo bien que me han recibido los compañeros, Jaime Cantizano, la psicóloga, Ana Villarrubia, todos los del Corazón, mis amigos de redacción que antes estaban en Telecinco".

A pesar de reconocernos que "iba con mucho miedo al principio, pues primero me llamaron para "Lazos de Sangre" y ¡casi convulsiono!" considera que "fue maravilloso porque conocía a Concha Velasco y porque me encantan los programas de noche".

A la pregunta de ¿que se siente al ser una de las protagonistas de una de las series más vistas en Netflix?, la colaboradora de televisión nos ha comentado que "ahora ya no sé si soy periodista, colaboradora o actriz, porque hago de todo, de toda la vida, pero realmente mi esencia es ser periodista, ¡por mis venas corre el periodismo!".

Además, también nos ha hablado sobre su primer libro y nos ha confesado que "la gente lo va a disfrutar muchísimo" porque "en él, cuento anécdotas de famosos que jamás he contado" y descubre algunos secretos de La Casa Real o de Cristina Onassis, con historias de infidelidades incluidas, revelando algunos "reportajes secretos".