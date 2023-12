Ana Rosa Quintana ha llegado a las tardes de Telecinco sin el éxito esperado. 'TardeAR' no termina de cuajar entre los espectadores y el programa está buscando diferentes alternativas para darle un toque de humor al espacio.

Una de las sorpresas del programa ha sido la incorporación del sobrino mayor de la presentadora. Kike, el hijo del hermano de Ana Rosa, es ya un habitual de 'TardeAR' y en cada una de sus visitas da rienda suelta a su lengua y se despacha bien a gusto contra su tía.

En su última intervención el sobrino de la presentadora informó a su tía de que quiere más horas de televisión, antes de informarle de que iba a destapar lo que ocurre en el plató cuando los espectadores no están viendo el programa.

"Vamos a ver una cosita de lo que pasa aquí en publicidad, le anunció. "¿Qué vas a poner?", preguntó ella un poco tensa. "Tranquila, hija, que esto se ha publicado en redes. Yo quiero que la gente vea lo que se publica en redes. No te vamos a ver haciendo pis", le explicaba.

"Perdona, yo no tengo humores corporales", le espetó. "Pensaba que me ibas a decir que tú no hacías pis. Quizás, los millonarios, como tú, no orinan", decía entre risas Kike, dejando claro que si tía goza de una buena cuenta bancaria.

Después Kike emitió unl vídeo, que ya se había publicado anteriormente en redes, en el que se la ve teniendo serios problemas para que el teléfono le reconociera el rostro.