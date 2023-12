El directo ha vuelto a jugar una mala pasada en televisión y esta vez le ha tocado el turno a Carmen Lomana. La socialité se ha convertido en la protagonista del club social por las palabras que pronunció cuando creía que los espectadores no la estaban escuchando.

Gema López y el resto de colaboradores de 'Espejo Público' se han sentado en el sofá para comentar algunos de los temas de la crónica social. En ese momento, Carmen Lomana ha pensado que el programa estaba haciendo una pausa para publicidad para hacer una íntima confesión.

La empresaria ha comenzado comentando que el semen es muy bueno para la piel, una afirmación que ha sorprendido al resto de colaboradores, quienes le han preguntado si lo sabía por experiencia propia. "Si sobraba algo de semen, me lo ponía", ha confesado la socialité.

Tras sus palabras, Susanna Griso ha tratado de advertir de que el matinal se emite en horario infantil y que este tipo de temas no se contemplan en esta franja televisiva para poco después irse a publicidad. Y fue precisamente en ese momento cuando Carmen Lomana se dio cuenta de lo que había ocurrido.

Pillan a Carmen Lomana diciendo «si sobraba algo de semen me lo ponía» (como crema, en la cara, hidratante) (ella creía que estaban en publicidad hablando en petit comité, y ya estaban en directo) 🤣🤣🤣🤣. Un abrazo Carmen. Habrá que probarlo jajaja pic.twitter.com/R9kGltZLMV — Emilio García 🏳️‍🌈 💙 🇪🇸 (@EmilioGRanz) 14 de diciembre de 2023

"Cuando ha pasado esto Carmen Lomana creía que estábamos en publicidad", ha explicado Gema López a la vuelta de la publicidad. "Cuando me he enterado de que estábamos en directo me he muerto de vergüenza", ha admitido Carmen, abochornada.

"A partir de ahora vamos a sacar una pizarra y le vamos a contar a Carmen cuándo estamos en directo", ha bromeado Susanna Griso mientras Carmen Lomana pedía disculpas a la audiencia por lo que había ocurrido. "Lo siento, que me perdonen."