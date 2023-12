Los 'Mozos de Arousa' han vivido un programa de lo más tenso. Los gallegos han estado a punto de decir adiós al concurso tras su enfrentamiento con las 'Flautistas de Móstoles’. Las madrileñas les han puesto contras las cuerdas en una de sus pruebas estrellas, pero a pesar de la tensión, el programa vivió un momento muy emotivo.

Marina, una de las integrantes de las 'Flautistas de Móstoles’, confesó a Ion Aramendi que si lograban ganar a los Mozos de Arousa, le gustaría hacerle a su novio una pedida de mano original y el presentador le sugirió que no hay nada más original que hacerlo en televisión.

Finalmente, no consiguieron vencer a los gallegos, pero Marina se animó y lo hizo igual. Al principio se ha puesto un poco nerviosa y ha comenzado a emocionarse, pero ha sacado fuerzas y se ha lanzado a pedirle matrimonio a su pareja desde el plató de ‘Reacción en cadena’.

"Qué me emociono… Sergio, te quiero mucho y bueno, tú me regalaste el anillo, y no dijiste nada. Ahora te lo digo yo, delante de todo el mundo, sin presión… ¿Te quieres casar conmigo?”, ha exclamado con la voz entrecortada y mirando a la cámara.

Ion Aramendi ha estallado de alegría y el plató entero ha celebrado la bonita y emotiva primera pedida de mano que ha vivido el concurso de Telecinco.