Paz Padilla ha vuelto a la televisión acompañada de su hija Anna Ferrer. La presentadora ha regresado a Mediaset tras su polémica salida de 'Sálvame' con un programa muy especial que se estrenó anoche en Cuatro.

'Te falta un viaje' ha llegado a la televisión como un formato novedoso en el que madre e hija viajan por el mundo para conocer como se vive la muerte en diferentes culturas. En esta primera emisión, ambas viajaron hasta Ghana donde asistieron a un funeral muy diferente a los que estamos acostumbrados en España. Con este formato, la humorista busca explicar su visión sobre la muerte y como ella gestionó el fallecimiento de su marido.

Durante este primer episodio Paz Padilla y su hija Anna mantuvieron algunos momentos de intimidad y ambas recordaron la infancia de Ferrer y cómo se había sentido por entonces por el intenso comportamiento de su madre. "¿Tú te acuerdas cuando venías con tus amigos, que eras chiquitita y yo te decía: 'Cuatro más cuatro, ocho, te están saliendo los pelos del chocho'?", le recordaba la presentadora entre risas.

"Y tú me decías: 'Mamá, vete por favor, vete'. ¿Tú te avergonzabas de mí?", añadía. "Yo de pequeña tenía mucha vergüenza ajena de ti. Suena fatal, pero yo era una persona supertímida, por tu culpa también creo, un poco", respondió entonces la influencer.

"Tú eres todo lo contrario, entonces yo era superreservada, calladita. Yo era tan tímida y tú tan llamativa...", le explicó cuando su madre le preguntó por qué.

A pesar de esta confesión, la presentadora aseguró estar "muy orgullosa de ti, porque eres una princesa, pero eres auténtica, como yo. Te adaptas a todo".

"No te lo tomes a mal, pero siento como que no he tenido esa estructura de familia", reconoció Anna cuando su madre le preguntó por el amor y por su actual relación. "Os divorciasteis cuando yo era muy pequeña y entonces yo ese amor para toda la vida, de Disney, no entra en mis planes, pero porque no lo he vivido tampoco", dijo ella tajante.

Ambas han demostrado que tienen una relación de lo más sincera y cercana en un primer programa que ha sido muy aplaudido por los espectadores.