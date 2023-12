Ana Rosa Quintana ha pasado de ser la reina de las mañanas a una de las últimas elecciones con las que entretenerse por las tardes. 'TardeAR' no consigue cuajar entre los espectadores y las audiencias son cada vez más bajas, mientras que Sonsoles Ónega no deja de sumar dígitos.

La expresentadora de Telecinco le ha arrebatado a Ana Rosa su corona y ahora es la favorita de los espectadores durante las tardes de la semana. Pero eso no es lo único que Antena 3 le ha arrebatado a la presentadora de Mediaset. Con los cambios que el grupo puso en marcha en su programación, colaboradoras como Paloma García Pelayo o Beatriz Cortázar, dieron el salto a la cadena de Atresmedia. Una decisión que no sentó nada bien a Ana Rosa Quintana.

En la última emisión de su programa intentó devolvérsela a Sonsoles Ónega al tratar de arrebatarle a una de sus colaboradoras. Todo ocurrió durante el evento que Fabiola Martín y Bertín Osborne había celebrado.

Hasta allí se trasladó un reportero de 'TardeAR' para hablar con Fabiola. "Me vais a permitir, porque estaba tan nerviosa que le he dicho que se tiene que venir de colaboradora a 'SalseAR' y me ha dicho que igual sí", confesó el periodista.

"Oye, Fabiola, estás invitada siempre que quieras. Aquí siempre habrá una silla para ti", le ofrecía Ana Rosa Quintana, conocedora por la revista 'Lecturas' de que Fabiola había dejado hace un par de semanas su puesto en 'Y ahora Sonsoles' porque "el programa ahora requería más implicación y era incompatible con un nuevo proyecto profesional que me ha salido y que llevo tiempo esperando".

"Muchas gracias, pero yo, de momento, estoy centrada en mis proyectos", respondió ella al ofrecimiento. "Y haces muy bien", añadía la presentadora de 'TardeAR' quedándose con las ganas.