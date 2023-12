Pedro Alonso y Begoña Vargas visitaron este martes 'El Hormiguero' para presentar 'Berlín', la nueva serie de Netflix, precuela de la exitosa 'La Casa de Papel', que explora los orígenes de su exitoso personaje. Este drama de suspense y acción llegará a la plataforma de streaming el próximo 29 de diciembre.

Los dos actores presentaron esta esperada precuela y hablaron de algunos de los momentos más tensos de su profesión, pero Pablo Motos quiso ir un paso más allá y preguntar al actor por su lado más misterioso.

"Tú tienes un lado esotérico que te llevó a hacer un documental que se llama 'La nave del encanto', donde haces una investigación sobre el chamanismo, que lo hablamos cenando en casa de Alejandro Sanz. La gente tiene prejuicios con el chamanismo, porque enseguida lo relacionan con la ayahuasca, que es el desconocimiento...", quiso indagar el presentador.

"Lo relacionan con las drogas. Venimos de una cultura donde las drogas... Los americanos dijeron que las drogas son malas y es verdad que las drogas, desde ese ángulo, seguramente, son malas. Pero hay sustancias que provienen directamente de la naturaleza, que en contextos de respeto, rituales, que hace miles de años han servido como una forma de limpieza física, de autoconocimiento y una forma de conexión espiritual", explicó el actor.

"Era lo que hacían las abuelitas, cuando se relacionaban con los ciclos de la tierra. Entonces hay una parte muy golosa con lo de 'has flipao', pero a mí lo que me interesa más es la parte de reconexión con los ciclos de la vida y tus propios ciclos. El docu va de eso. Muy fuerte, Pablo.

"Lo veo muy fuerte el tema, ¿tenéis sitio ya para emitirlo?", se interesaba Pablo Motos. "Como es muy fuerte... Y es un tema muy sensible y el nivel de exposición es muy descomunal para mí. Vamos a empezar haciendo una gira por Latinoamérica y probablemente yo ponga la voz en off en directo, y hacer como una ceremonia, abrir una especie de conversación. No quiero ser el Papa. Me interesa esa vía meditativa", manifestó Pedro Alonso.