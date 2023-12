La productora que creó 'Sálvame' cierra para siempre. Después de que el pasado 5 de diciembre se hiciera público su divorcio de Mediaset España, este martes se ha conocido que La Fábrica de la Tele cesará su actividad de forma inminente. Como avanza El País, la compañía desaparecerá tras 17 años produciendo diferentes formatos para el grupo audiovisual.

El citado medio detalla que este proceso "culminará con el cierre progresivo y ordenado de la productora". La Fábrica de la Tele desaparecerá, pero sus creadores, Adrián Madrid y Óscar Cornejo, ya trabajan en la puesta en marcha de una nueva productora.

Tras fin de la relación societaria de ambas empresas, los formatos de La Fábrica de la Tele seguirán en emisión a cargo de otras productoras. Se da por hecho que 'Todo es mentira' y 'Chester' pasarán a estar en manos de Risto Mejide, mientras que 'Socialité' podría mantenerse o transformarse en otro espacio de similares características con otra productora.

Óscar Cornejo y Adrián Madrid echará el cierre y desaparecerá seis meses después de la polémica cancelación de ‘Sálvame‘. "Fue una decisión nuestra la de acabar con la relación, aunque es evidente que tomas la decisión porque otros te hacen sentir que no te quieren", han comentado en un encuentro con los medios. Una ruptura que llegará antes de las fiestas navideñas.

También han sido los encargados de confirmar que Mediaset pidió a 'La Fábrica de la Tele' que María Patiño y Nuria Marín fueran apartadas como presentadoras de ‘Socialité’. "Nos lo dijeron hace mucho tiempo. No lo entendíamos. Pero, ¡qué más da! Siempre ha estado claro. Hace meses que estaba claro. Otra cosa es que nos parezca increíble", han manifestado.

Los creadores de la productora no cedieron y se negaron a apartarlas. Pero, en ese momento comprendieron que su relación con el grupo de comunicación había terminado.

Ay borrón y cuenta nueva ❤️ https://t.co/j20gWV6GxO — Maria patiño (@maria_patino) 12 de diciembre de 2023

Se espera que las dos presentadoras dejen de ponerse al frente del programa a finales de diciembre cuando terminen sus contratos. Una decisión que, según desveló María Patiño hace apenas unas semanas desconocía por completo, pero que recibe con entusiasmo. "El cambio puede dar miedo, pero más sentirse estancada", escribía en su perfil de 'X' a las pocas horas de que los encargados de 'La Fábrica de la Tele' confirmaran la noticia.

El cambio puede dar miedo pero más sentirse estancada. 🌹🌹 — Maria patiño (@maria_patino) 12 de diciembre de 2023

"Desde hace poco ha empezado a sonar el teléfono. No hay nada concreto, soy de 'La fábrica de la tele' hasta diciembre. Me encanta el directo y yo no sé si voy a poder seguir haciendo o no. Puede pasar cualquier cosa y quiero afrontarla", dejaba claro la presentadora hace unas semanas en la revista 'Lecturas'.

Telecinco ya tiene sustitutos

El grupo de comunicación ya habría puesto sobre la mesa dos nombres para sustituir a las dos presentadoras del formato. Por un lado, María Verdoy, colaboradora en ‘Fiesta’ e incluso presentadora sustituta de Emma García. Y César Muñoz, un rostro que llegó nuevo a la cadena tras su fichaje en ‘Así es la vida’ con Sandra Barneda.

A partir del 1 de enero 'Socialité’ pasará a estar producida por Fénix Media, la productora de Christian Gálvez encargada de otros programas como '25 palabras’ y ‘Alta tensión’; mientras que los dos programas que conduce Risto Mejide en Cuatro podrían pasar a estar realizados por una nueva compañía si el publicista acepta la oferta que le ha hecho Mediaset de fundar una productora.