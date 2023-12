Paz Padilla está de estreno. La humorista presenta 'Te falta un viaje' junto a su hija Anna Padilla. Un proyecto muy íntimo en el que ambas mostrarán su cara más humana que llega a cuatro este próximo miércoles.

Con motivo de este estreno, la presentadora acudió al podcast 'Lo que tú digas' y ahí, una vez más, habló sin tapujos sobre su etapa en 'Sálvame' y los malos momentos que vivió en la última fase del programa.

El adiós a 'Sálvame' llegó después de que ella y Belén Esteban protagonizaran una fuerte discusión que tenía como origen las vacunas del covid. Un enfrentamiento que terminó con su paso por Telecinco. Sobre ello se ha querido pronunciar con sinceridad.

Era un tema muy serio. Me pasó factura, luego el tiempo puso las cosas en su lugar", confesó haciendo referencia al despido de Mediaset que terminó por declararse nulo en el juzgado y fue readmitida.

"Yo no puedo culpar al público de lo que quiera ver. Pido perdón si alguna vez hice daño. Yo estaba muy incómoda, no iba con mi filosofía", añadió. "Yo le decía a los directores: 'Por favor, ¿no te da pena verla llorar?'. Y me decían: '¡Anda ya!'".

"No es bonito ir a un trabajo y no contarle a tus compañeros que tu marido se está muriendo, por protegerlo a él. No de ellos, de todo", aseguró.

Las confesiones de Paz Padilla no le han hecho ninguna gracia a María Patiño que, a través de sus redes sociales, ha respondido muy tajante a sus palabras. "Amo mi profesión por encima de todo. He sido fiel y libre siempre. No tengo la necesidad de pedir perdón y menos de echar culpas a los productores que me han contratado", escribió en un storie de Instagram. "Hablo cuando los tengo delante, jamás cuando desaparecen. Amo el periodismo, no reniego de la prensa."

Yo no represento a nadie. He sido presentadora de Sálvame y he tenido la libertad de ser yo siempre. Por eso no tengo sentimiento de culpa. https://t.co/JFwcIqKZRl — Maria patiño (@maria_patino) 11 de diciembre de 2023

"Detesto la hipocresía y, sobre todo, la ausencia de generosidad de Paz Padilla que, aun siendo compañera, cuando me pidió ayuda, estuve", sentenció la presentadora de 'Socialité'.