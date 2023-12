Ahora que la televisión generalista ha ido recuperando viejos éxitos del pasado ('Grand Prix', 'Humor amarillo, 'Password'...), uno de los grandes 'hits' de Telecinco, 'Crónicas marcianas', tenía muchos números para volver a la palestra. Lo hará con un especial de un solo día este martes 12 de diciembre (22.50 horas), pero servirá para que los fans del transgresor 'show' presentado por Xavier Sardà revivan con nostalgia un espacio que marcó las madrugadas de la pequeña pantalla española desde 1997 a 2005.

"Este reencuentro es hacer un poco de justicia, creo que este programa necesitaba un recuerdo bonito", afirma a El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, Carlos Latre, artífice del especial y que hará de guía en este viaje al pasado junto al propio Sardà.

El humorista, que se dio a conocer gracias a las innumerables imitaciones que desarrollaba en 'Crónicas marcianas', es consciente de lo complicado que sería hoy hacer un programa diario igual. Y ya no solo porque Sardà, a sus 65 años, ha reiterado muchas veces que no podría seguir ese ritmo. "Hoy en día todo el mundo está muy sensible y somos muy bienquedistas. Hay que decir lo que toca decir para que nadie te ponga verde en las redes. Si 'Crónicas marcianas' estuviera en el aire hoy en día, las redes no arderían, explotarían", subraya Latre.

Acaloradas tertulias

Porque el programa lidió siempre con la polémica, por sus acalorados debates y tertulias subidas de tono, y con calificativos como 'telebasura', por lanzar a la fama a personajes de lo más variopinto. "Yo creo que aquello era 'Heidi' comparado con lo que hemos hecho luego en televisión, pero fuimos los primeros que realmente empezamos a tratar temas que revolucionaron la pequeña pantalla y que no se vieron de buena manera. Tratábamos el corazón de forma muy fuerte, hablábamos de 'Gran hermano', de 'OT', éramos un programa muy incómodo políticamente y eso, en según qué líneas editoriales, no gustaba", se defiende Latre.

"No gustaba el poder que llegaba a tener Xavier y que pudiera decir algo cada noche que trascendiera socialmente, como el 'No a la guerra'. Además, hablábamos de todos los gobiernos", resalta el cómico, que destaca que en un programa como este siempre estuviera presente el humor.

'El Hormiguero', el 'hijo' de 'Crónicas'

Paz Padilla, Fernando Ramos, Rocío Madrid, Rosario Pardo, Xavier Deltell, Mariano Mariano y Javier Cárdenas son algunos de los colaboradores que pasarán por el especial, así como rostros que estuvieron muy presentes como Boris Izaguirre, Leonardo Dantés, Frank Blanco, Loles León, Ramoncín, Enrique del Pozo, Pilar Rahola, Marta López, Javier Nart, Susana Reche, Toni Clapés, Juan Carlos Ortega y Marbelys Zamora.

"La gran mayoría de gente que estuvo en el programa tiene un gran recuerdo de él porque aprendimos mucho. Al final, lo que queda con el tiempo es el cariño", valora Latre, que actualmente colabora en otro de los programas estrellas de la tele española, 'El hormiguero', que él considera "hijo de 'Crónicas', pero menos gamberro por el horario en el que se emite".

Homenaje a los que ya no están

También habrá un homenaje a figuras ya desaparecidas como el señor Galindo, Rosa Maria Sardà, Carmen Hornillos y el productor ejecutivo y creador del formato, Joan Ramon Mainat, entre otros.

¿Y hay posiblidad de que el reencuentro de 'Crónicas marcianas' tenga continuidad? Latre no cierra la puerta del todo. "De momento lo que se ha pactado es hacer este especial, pero nunca se sabe. Imagínate que funciona de maravilla y esto es el inicio de algo diferente", concluye.