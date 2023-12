Terelu Campos se ha convertido en uno de los grandes fichajes de TVE. Además de su participación en 'Mañaneros', donde se espera que compartirá plató con Lydia Lozano, también se ha unido al listado de concursante que participarán en la próxima edición del reality 'Bake Off: famosos al horno', pero tras varios días viéndola en la pequeña pantalla, la hija de María Teresa Campos ha vuelto a desaparecer por un motivo de salud.

Así lo ha explicado ella misma a través de su blog en la revista 'Lecturas'. "Llevo pasado un calvario", ha confesado. "Tengo un problema peridental o, para que todo el mundo me entienda, una enfermedad en las encías. Algo que, lógicamente, se agravó con mis tratamientos de quimioterapia y con el que tengo actualmente por el tema del cáncer".

"En 'MasterChef' empecé a sentirme peor. He tenido momentos de caérseme una muela casi viajando", ha relatado. Pero por fin ha solucionado el problema, ya que ha podido parar. Según ha explicado no se ha sometido a la operación antes porque no ha dejado de trabajar en televisión, pero ahora sí se ha tomado tiempo para ello.

Esta intervención le obliga a dejar temporalmente su puesto de colaboradora de 'Mañaneros', en La 1, pero le permite recuperarse para antes de lanzarse a la aventura de participar en 'Bake Off: famosos al horno' donde compartirá espacio con su gran amiga Rocío Carrasco.

"Me desprendí de todas mis piezas dentales para ponerlas todas nuevas y buenas. Sigo en un proceso de recuperación. Todavía estoy hinchada y me cuesta trabajo hablar", ha explicado. "Estuve siete horas en quirófano. Sé que el resultado es bueno y provisional. Espero que el definitivo sea más espectacular aún".