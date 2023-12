Sonsoles Ónega se convirtió en la ganadora de 72º Premio Planeta, dotado con un millón de euros, con la novela histórica 'Las hijas de la criada', la historia de una familia gallega de empresarios a lo largo de los tres primeros tercios del siglo XX.

La presentadora fue la gran vencedora este año y ahora ha desvelado qué hará con el millón de euros que ha ganado. "Aún no lo he cobrado, pero tengo muchas deudas y saldaré algunas. Lo que debemos el 90% de los españoles son las casas -tengo una hipoteca como todo el mundo-, así que intentaré tapar agujeros", ha confesado a la revista '¡Hola!'

"Hay mucho trabajo, algunos desvelos y el camino a veces tortuoso de la literatura. Para mí es la conclusión de una etapa, de un montón de años escribiendo, pensando que cada una de mis novelas iba a ser la última porque no sabía cómo iba a empezar la siguiente", ha asegurado sobre cómo ha sido el proceso de creación de la novela.

A pesar de los duros momentos y del premio millonario que se ha llevado, la presentadora ha asegurado que mantiene intacta la pasión por la televisión y no tiene planes de abandonar su carrera en ese medio.

Con este premio su novela ha cosechado una gran notoriedad, algo que ha despertado el interés de productoras audiovisuales para llevar la historia a la pantalla grande. "Me gusta que ocurra, porque no me había pasado antes con ningún libro. Me encantaría ver a mis personajes en pantalla y aprender cómo se hace un guion, pero aún no hay nada", ha apuntado.