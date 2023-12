Nuria Marín se ha convertido en una de las grandes estrellas de Telecinco. La presentadora saltó a la fama con 'Cazamariposas' y desde entonces se ha dejado ver en un montón de programas de la cadena como 'Sálvame', o 'Socialité', que conduce junto a María Patiño durante los findes de semana.

El final de 'Sálvame' supuso un gran palo económico para algunos de los miembros del programa. Sobre todo para aquellos trabajadores que cobraban por entrega emitida o están directamente en la nómina de una productora, como es el caso de Nuria Marín quien tras la cancelación del programa ya solo presenta ‘Socialité’ dos fines de semana al mes.

Sobre ello ha hablado en una entrevista que ha concedido a ‘El Suplement’ de Catalunya Ràdioa donde ha confesado cuál es su principal fuente de ingresos. "Gano más dinero con las redes, pero también trabajo mucho. Mucha gente de la profesión se reía de mí, pero muchísimo. Ahora me han venido a a pedir ayuda", ha explicado.

La presentadora saltó a TikTok durante la pandemia y desde entonces su crecimiento en redes ha sido enorme. Acumúla más de un millón de seguidores en esta red social. "Me lo hice por un desengaño profesional y porque, de repente, ya no salía tanto en la tele. Me encontraba que iba un día a la semana a ‘Socialaité’ y me veía desentrenada. Empecé a hacer TikTok para llegar en forma a ‘Socialité’ y me funcionó muy bien", ha confesado.