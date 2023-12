Marta Riesco comienza a levantar cabeza. Después de una mala racha tras su despido de Telecinco y su sonada ruptura con Antonio David Flores, la exreportera está viendo la luz. Tras hablar de los problemas de ansiedad y depresión que ha sufrido motivados por todas estas situaciones, ha actualizado a sus seguidores confesando que empieza a ver la luz.

Apartada de la televisión, pero muy centrada en sus redes sociales, Marta Riesco comparte con sus más de 190.000 seguidores en Instagram todas las novedades de su vida. Situaciones amorosas, avances profesionales, relaciones con amigos y por supuesto, la salud. La periodista no tiene secreto y ha conseguido formar una especie de familia virtual con todos aquellos que la siguen.

En las últimas horas, la exreportera hizo saltar todas las alarmas al compartir una fotografía en el hospital. "Chicos estoy aquí por la garganta. Por suerte, por otros temas hace mucho que no estoy", escribía tranquilizando a sus seguidores y dejando claro que su ingreso no tenía que ver con su salud mental.

"He perdido la voz y hoy estaba ahogándome. Entre eso y que me cuesta respirar, pues he preferido venir aquí a que me digan qué tengo y que me manden algo más fuerte. Pero estoy bien. Os quiero", escribía.

Unas horas después, informó a sus seguidores sobre su estado de salud y quiso tranquilizarles anunciando que sufría un problema de garganta para el que había recibido medicación y la recomendación de mantenerse en silencio durante 48 horas. Por ese motivo decidió regresar unos días a casa de su madre para que la cuide bien y recuperarse lo antes posible.