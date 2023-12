'Sálvese quien pueda' llegó a Netflix este viernes 10 de noviembre. A las 21:00 horas arrancará el debut de Belén Esteban, Lydia Lozano, María Patiño, Kiko Matamoros, Terelu Campos, Kiko Hernández, Chelo García-Cortés y Víctor Sandoval en Miami.

El viernes se estrenaron los tres primeros episodios en los cuales los tertulianos buscarán trabajo en la ciudad de Florida y el formato lo está petando tanto en la plataforma de entretenimiento como en las redes sociales, que han caído rendidos a los ocho colaboradores y a sus disparatadas aventuras por Latinoamérica.

Todo el que ha visto los tres capítulos quiere seguir viendo más. La esencia de 'Sálvame' se ha palpado desde el minuto uno y los colaboradores se han mostrado tal y como son. Aunque sí que es cierto que muchos han echado de menos a Jorge Javier en esta nueva aventura del equipo. Precisamente él ha querido pronunciarse sobre el trabajo de sus compañeros en 'Sálvese quien pueda' y ha analizado a cada uno de ellos en una entrevista en la revista 'Lecturas'.

"Un equipo dirigido por el brillantísimo David Valldeperas pergeñó en un tiempo récord un reality de seis capítulos. Trabajaron a destajo, como lo hicieron durante catorce años en ‘Sálvame’. Y consiguieron no solo sacar adelante el trabajo, sino algo mucho más importante: seguir creando magia. Contaban, eso sí, con ocho bestias de la comunicación. Ocho profesionales entrenados por y para el show", comienza diciendo.

"Cualquier percha se queda coja ante un equipo como el que integra ‘Sálvese quien pueda’ porque arrasan con todo. Solo quieres verlos a ellos. A todas horas. Hay veces que hasta me sobran los planos recurso. Si eso me pasa a mí, que me los conozco al dedillo, no quiero ni imaginar lo que va a significar para su público verlos de nuevo en acción."

El presentador ha alabado el trabajo general de todos sus compañeros, pero también ha hecho un análisis particular de cada uno de ellos rescatando su encantando en cada uno de los capítulos.

De Belén Esteban ha señalado que "el tiempo no le ha pasado por encima" y "sigue más vigente que nunca". "Una máquina de televisión con patas" que "camina con la elegancia de un tractor de remolque".

De Kiko Matamoros ha dicho que se presenta como "un gentleman de Madrid", "atento a todo lo que sucede" para "dar cera, pulir cera y cobijarlos cuando haga falta"., mientras que a María Patiño "dan ganas de abrazarla a todas horas y decirle que no se preocupe, que todo irá bien". Jorge Javier la define como "una persona ingenua y emocional."

Lydia Lozano es la persona "ideal para poner en marcha una trama". "Siento decirle a Lydia que el programa la ha colocado en un lugar tan complicado como interesante".

"Víctor es un volcán que se puede pasar años durmiendo", pero, cuando "explota hay que echarse a temblar". Aunque para el presentador, el que sí ha estado apagado ha sido Kiko Hernández. "Ha descubierto una vida fuera y no quiere volver a ser ese Kiko arriesgado que nos deleitó con su maldad", escribe de él.

"Chelo no está ni se la espera, pero aun sin estar, está. Forma parte del decorado de nuestras vidas, aunque no nos demos cuenta", ha señalado para terminar diciendo que Terelu Campos es "una diva catódica gruñona que te llevarías contigo siempre porque te asegura la diversión."