Felizmente casado con su novia de juventud, Beatriz, con quien tiene dos maravillosos hijos, este ex policía nacional y voluntario de la Cruz Roja no pudo contenerse al ser testigo en una cafetería de una fuerte disputa entre varias personas que discutían por un conflicto de lindes. No sin dudas, intervino para intentar mediar y evitar así un conflicto mayor. Era todo un montaje de las cámaras ocultas de Xente Marabillosa, que se emite esta noche a las 22.40 horas.

–¿Qué se siente al ser testigo de una situación como la vivida con las cámaras ocultas, al no saber que se trata de una dramatización? –Lo que sentí fue un poco de incomodidad inicial, ya que no sabes muy bien si intervenir en una discusión entre dos particulares a quienes no conoces. ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Debo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Esa es la sensación. –¿Cree que la situación vivida en la cámara oculta podría haberse dado igualmente si no fuera una recreación? –Sí, por supuesto. Es una situación que se puede dar, aunque no es muy común porque los asuntos de lindes se suelen hablar en gestorías, inmobiliarias, notarías; es decir, en sitios más privados, no tan públicos como puede ser una cafetería. Pero sí, claro que se puede dar, de hecho yo pensé que era real. –¿Ha vivido o conoce casos de conflictos por lindes como los que se muestran esta noche en el programa? –Conozco alguna situación por terceros. En mi familia afortunadamente no tenemos ningún problema de este tipo, pero sí ha habido algún conocido que te comenta que ha vivido alguna situación incómoda, sobre todo entre familiares. –¿Cómo fue la experiencia de pisar el plató del programa en calidad de persona marabillosa? –Pues fue mi agradable, me sentí muy arropado. Además de que aprendes muchas cosas y ves cómo se desarrolla un programa de televisión como este. Ves a toda la gente que trabaja para que sea posible, los medios con los que se trabaja, todo lo que hay detrás de lo que se ve en pantalla. Fue una experiencia muy interesante a nivel personal. –¿En su opinión, qué valor tiene un contenido televisivo que busca concienciar a la población sobre conductas sociales? –Todo lo que sea concienciar a la población y promover conductas sociales positivas, como he visto también en otros programas de Xente Marabillosa sobre racismo, discriminación y demás, lo veo primordial. Es inconcebible que a día de hoy alguien discrimine o intente engañar a otra persona y que nadie se lo recrimine o, al menos, comunique a la persona afectada que lo que está pasando no es lo correcto. –¿Qué le diría a quienes aseguran que las cámaras ocultas están pactadas de antemano con sus protagonistas y que todo se trata de un montaje? –Bueno, puede haber quien asegure que las cámaras ocultas están pactadas, pero yo creo que quien piense así es que no ha vivido una situación de este tipo. Es prácticamente imposible, al menos con los actores que a mí me tocaron, darse cuenta de que es una situación teatral. Como nunca me había pasado, en mi caso no me imaginé en absoluto que estaba siendo grabado.