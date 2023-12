Telecinco estrenó este viernes su nueva baza para el prime time del fin de semana. La cadena ha sustituido el 'Deluxe' por 'De viernes', conducido por Santi Acosta y Beatriz Archinoda y lo hizo con una entrevista bomba que lleva días trayendo mucha cola.

Para su primer programa han contado con un invitado que nunca antes había concedido una entrevista. Ángel Cristo, el hijo de Bárbara Rey hablará por primera vez en televisión y, se ha despachado a gusto contra su madre.

"La casa de La Moraleja es una pesadilla, es un infierno", explicó. "Había peleas, gritos... mucho miedo y sangre..." "En esa casa empezó a entrar y a salir gente, drogas, alcohol, prostitutas...", desveló añadiendo que su "desde que llegaba a casa del colegio, me cargaba de responsabilidades hasta que se iba la luz del día". "Daba igual que tuviera colegio, que tuviera que estudiar, que tuviera exámenes."

"La verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre", afirmó tajante. "He visto a mi madre gastarse mucho, mucho, mucho dinero en el casino: desde los cien a 30.000 euros en una noche", confesó. "En el cuarto de mi madre siempre ha habido mucho dinero en efectivo", aseguró. "Y ese dinero, ¿de dónde procede?", planteó el entrevistador. "Venía de unos pagos que se le hacían periódicamente a mi madre por el chantaje al rey de España."

Mañana Telecinco estrena el programa "DE VIERNES" y han preparado una promoción muy bien hecha con una entrevista a Ángel Cristo Jr. que tengo la sensación que no es lo que parece.



Aparentemente va a arremeter contra su madre Bárbara Rey al estilo de la "Herencia Envenenada" de… pic.twitter.com/kIlJFmYh5G — Joe Hunter (@Caza_Hunters) 23 de noviembre de 2023

Mi madre me contó que yo nací con una hernia de hiato, me la detectaron tarde, y como no dormía bien y lloraba mucho, pues me contó que a veces me ponía Orfidal en el biberón para que durmiera mejor", aseguró

"El tema de darme pastillas para los nervios ha sido muy recurrente en mi madre toda la vida. Ella veía que había un problema, pero como no identificaba cuál, la solución estaba en medicarme a mí", expuso.

Desde que se conoció la noticia de que había decidido romper su silencio, han sido muchas las teorías que han surgido en torno a los motivos que le habrían llevado a romper su silencio después de tantos años. Y 'Fiesta' ha desvelado las razones de ello.

"Hay dos motivos, un motivo económico y uno emocional. Ángel tiene una situación complicada con su hija, tiene problemas económicos y le pide ayuda en varias ocasiones a Bárbara. Él sabe que Bárbara tiene posibilidad de ayudarle económicamente y emocionalmente. Pero él siente y vive que no recibe ese apoyo por parte de su madre", explicó Omar Suárez.

"Él dice que siempre se ha sentido de segundas, su madre y su hermana siempre han tenido una relación cercana y él nunca ha sentido ese apoyo. Él ha pasado momentos de depresión y no ha sentido esa cercanía. En agosto de este verano me dicen que él mismo le pide ayuda a Bárbara y una vez más, Bárbara no le ayuda", sentenció.

Una decisión de la vedette que llevó a su hijo a decidir buscarse ese dinero en otro sitio. "Entonces tendré que hacer algo que te va a disgustar mucho. Mamá, voy a hablar. Si no me das ese dinero, voy a hablar", aseguró el colaborador que le dijo a su madre.

Y ahora parece que esta teoría cobra mucho sentido. De hecho Pilar VIdal ha desvelado en 'Espejo Público' cuál ha sido la cantidad de dinero que Telecinco pagó a Ángel Cristo por romper su silencio después de tantos años. Según la periodista, el hijo de Bárbara Rey se habría embolsado friolera cifra de 100.000 euros.