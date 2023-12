'GH VIP está llegando a la recta final del programa. Quedan siete concursantes y de ellos solo seis conseguirán un puesto en la final. Tras la expulsión de Jessica Bueno, Marta Flich reunió a todos los habitantes restantes en una sala para proponerles pujar a ciegas por la primera plaza de finalista, que se la llevaría quien más dinero ofreciera.

Albert Infante, Carmen Alcayde, Michael Terlizzi y Naomi Asensi ofrecieron 0 euros defendiendo que preferían llegar a la final por decisión del público. Por su parte, Luitingo puso 1 euro.

"Yo, a diferencia de mis compañeros, creo que merezco estar en la final porque 7 veces he sido salvada, todo el tiempo lo único que han hecho es nominarme, me han atacado, por un lado y por el otro, me han desestabilizado, he dado lo mejor para el programa", dijo para sorpresa de todos Laura Bozzo.

La cosa se complicó cuando Pilar Llori también ofreció 20.000 euros obligando al programa a abrir una puja pública en la que ambas comenzarían a ofrecer dinero. Y, como era de esperar se gastó prácticamente todo el dinero.

Laura Bozzo terminó ofreciendo 50.000 por esa plaza en la final y reduciendo el premio final a los 3.100 euros.