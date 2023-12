La visita de Alfonso Guerra a 'El Hormiguero' sigue trayendo mucha cola. El expolítico concedió una entrevista que no ha dejado de acumular titulares y reacciones en las redes sociales a raíz de unas declaraciones que hizo sobre los enanos y los homosexuales. "A mí me dan mucha pena ahora mismo los humoristas, ya no pueden hablar de nada", le espetó a Pablo Motos. "Antes había chistes de homosexuales, de enanos, ahora no", comentó.