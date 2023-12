Anabel Pantoja está de vuelta en la televisión. Después de abandonar 'Sálvame' y mantenerse un tiempo alejada de la pequeña pantalla, la sobrina de Isabel Pantoja regresó a Telecinco para formar parte del nuevo reality de la cadena, 'Desnudos por la vida' y también en algún que otro debate de 'GH VIP'.

Centrada también en sus redes sociales, Anabel Pantoja se ha prestado para participar en el podcast de 'Querido hater' del polémico Malbert y allí ha hablado sin tapujos de su nueva pareja, su vida actual y su etapa en 'Sálvame' y el motivo de su abandono.

"Yo estaba en un momento personal de mi vida que parecía ese cactus, o sea estaba ahí por estar. Me había separado, vivía en Canarias, pero toda mi gente estaba entre Sevilla y Madrid. Vino Óscar, que es para mí un gran amigo y me dijo: 'Vente'", confiesa sobre cómo se gestó su participación en el reality.

"Me tiré, y me cambió mi vida para bien y para todo. Y ahí es cuando salí de 'Sálvame' y ya cuando regreso decidí no volver", sentencia

"Creo que ha sido un cambio en la cadena, un cambio de personas con un pensamiento en el cual no les encajaba este programa. Igual que había un público fiel, había otros haters del programa. Se juntaron muchas cosas, se metían en temas que igual no debían. Con el documental de Rocío, ellos se involucraron mucho y hubo una historia interna y otra historia externa y ahí brotó. Me duele porque la idea de 'Sálvame' no la conseguirá nadie y es historia de la televisión", asegura sobre la cancelación del programa.

"Nunca me alegraré del final de Sálvame, te lo digo. Es verdad que me he quedado más tranquila, no puedo mentirte. Pero eso se les escapó, Valde y el resto me han pedido perdón, pero el daño ya está hecho."

La vuelta de Jorge Javier

Anabel Pantoja también se ha pronunciado sobre Jorge Javier y su situación actual. El presentador lleva ya varios meses alejado de la televisión tras la cancelación de 'Cuentos chinos', una situación sobre la que ha querido indagar Malbert.

"¿No te da pena Jorge Javier, que ha pasado de ser número uno en audiencias, a que le han cancelado un programa?", le cuestiona el presentador. "Le vi en la boda de mi prima Isa, fue el padrino. Yo con él siempre me he llevado bien, lo que le pasó le puede pasar a cualquiera. Al final, me llegan ciertas informaciones, y creo que él vuelve y vuelve por la puerta grande. Son tiempos y etapas", revela Anabel Pantoja.

Con sus declaraciones la sobrina de Isabel Pantoja deja entrever que el regreso de Jorge Javier a Telecinco ya se está gestando y dados los próximos estrenos, todo parece apuntar a que el presentador se podría poner al frente de ‘GH DÚO’ o ‘Supervivientes'.