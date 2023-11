Arturo Pérez-Reverte ha regresado a 'El Hormiguero' para presentar su nueva novela 'El problema final', un libro de ficción, misterio y suspense. Con una historia que traslada al lector a 1960, a un hotel cerca de Corfú, Grecia.

Esta no es la primera vez que el programa recibe la visita del escritor y siempre que pisa el plató, suele general un gran revuelo. Consciente de ello, Pérez-Reverte alertó a sus seguidores a través de su perfil de 'X'. "Esta noche me toca volver a 'El Hormiguero', supongo que para hablar de libros y (me temo, tal como anda el paisaje) no solo de libros. Por mucha mili que lleves en la mochila, los directos siempre son peligrosos. A ver qué tal sale esta vez", escribía horas antes de sentarse junto a Pablo Motos.

Además de hablar de su libro, el escritor no tuvo pelos en la lengua para hablar de la actualidad política y responder tajante a las preguntas de Pablo Motos sobre su opinión acerca de Pedro Sánchez y la amnistía.

"Estoy en contra de la amnistía. Me parece mal. Lo que pasa es que entiendo a Pedro Sánchez, para un novelista u observador es fascinante. Es un aventurero de la política, es un pistolero, un asesino, es un tipo que no repara en nada. No ha leído un libro en su vida o ha leído muy pocos. Es el político más interesante de España y de Europa", comentó.

"En una novela lo pondría de malo maquiavélico, es muy bueno en lo suyo. El aplomo, el descaro, el cinismo, no hay un tío como él", aseguró tajante.

El escritor apuntó que todos los políticos “son capaces de vender a su madre, pero Sánchez entrega a la nuestra en vez de la suya”. Además, ha sentenciado que “caerá cuando no tenga nada que vender. Caerá solo, imbatible. Estoy fascinado con él."

Las ganas de vomitar que usted provoca @perezreverte cada vez que abre la boca en el akelarre #PérezReverteEH y en El Hormiguero es inenarrable 🤮🤮🤮🤮🤮 — Antonio Deleite 🏳️‍🌈 ❤💛💜 (@AntonioDeleite) 29 de noviembre de 2023

Lamentable! Acabo de encender la tv y me ha saltado #ElHormiguero y está #pérezreverteeh de invitado.



Como siempre hablando mal de Sánchez, como siempre utilizando un chiste homófobo, diciendo que son todos "moñas".



El conductor de este programa no va a mostrar nunca decencia? — Alvaro NC 🏳️‍🌈 (@AlvaroNCor) 29 de noviembre de 2023

Reverte dice en El hormiguero que Sánchez seguramente no se haya leído nunca un libro e inmediatamente el público aplaude con fervor. En fin. #pérezReverteEH — Criticondemor (@criticondemor) 29 de noviembre de 2023

Las redes sociales no tardaron en reacción al incendiario discurso del escritor. "Vomitivo", "lamentable", "no tiene vergüenza" fueron algunos de los calificativos que se vieron en 'X', además de los que cargaron contra Pablo Motos y 'El Hormiguero' por su falta de neutralidad.