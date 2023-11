Anabel Pantoja está de vuelta en la televisión. Después de abandonar 'Sálvame' y mantenerse un tiempo alejada de la pequeña pantallla, la sobrina de Isabel Pantoja regresó a Telecinco para formar parte del nuevo reality de la cadena, 'Desnudos por la vida' y también en algún que otro debate de 'GH VIP'.

Centrada también en sus redes sociales, Anabel Pantoja se ha prestado para participar en el podcast de 'Querido hater' del polémico Malberty allí ha hablado sin tapujos de su etapa en 'Sálvame', su vida y su paso por 'Supervivientes 2022'.

"Yo estaba en un momento personal de mi vida que parecía ese cactus, o sea estaba ahí por estar. Me había separado, vivía en Canarias, pero toda mi gente estaba entre Sevilla y Madrid. Vino Óscar, que es para mí un gran amigo y me dijo: 'Vente'", confiesa sobre cómo se gestó su participación en el reality.

"Me tiré, y me cambió mi vida para bien y para todo. Y ahí es cuando salí de 'Sálvame' y ya cuando regreso decidí no volver", sentencia sobre lo que sintió cuando regresó a España tras tres meses en Honduras.

"Cuando regresé de 'Supervivientes', regresé de otra manera, con mucho dinero, también tengo que decirlo, gané muchísimo, vine la última", asegura.

Teniendo en cuenta estas declaraciones y las revelaciones de algunos medios que apuntaron en su momento que el sueldo semanal de Anabel Pantoja oscilaba entre los 16.000 euros y los 20.000 euros, las cifras dejan con la boca abierta.

La edición de la televisiva duró 96 días, lo que equivaldrían a algo menos de 14 semanas. Así que tirando por lo alto, Anabel se podría haber embolsado con su participación de 'Supervivientes', unos 280.000 euros.