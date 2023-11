'El Hormiguero' recibió la pasada noche la visita de Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella, que acudieron al programa para presentar su nueva película. 'La Navidad en sus manos' llega a los cines el próximo 1 de diciembre y contará la historia sobre como a Papá Noel se le complica poder acudir a su cita de Nochebuena con todos los niños del mundo.

Además de contar algunas anécdotas sobre sus navidades, también desvelaron algunos de los secretos mejor guardados de su nueva película navideña. Y es que Santiago Segura desveló que desde el primer momento tuvo claro que quería que Ernesto Sevilla quería que fuera su compañero de rodaje.

Santiago Segura es el encargado de interpretar a Papá Noel y este papel dejó alguna que otra anécdota que quiso compartir con Pablo Motos. "No me pusieron una barba normal, sino que me la colocaron pelo a pelo. Tardaban dos horas y media", confesó.

En ese momento Pablo Motos aprovechó para bromear con su invitado sacando a la luz un secreto de sus películas. "En la película usas peluca: ¿Cuántas tienes en casa?", le preguntó. "Eres una rata de tu tamaño, siempre me sacas lo de las pelucas. Tendré seis o siete", le contestó el actor entre risas.