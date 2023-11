Jorge Javier Vázquez vuelve a estar lejos de la televisión tras el fracaso de su último programa, Cuentos Chinos, que apenas duró unas semanas en emisión en Telecinco. Sin embargo, a través del blog de la revista Lecturas, se ha pronunciado acerca del trabajo de los 8 colaboradores que participan en el programa ¡Sálvese quien pueda!, de Netflix.

Tras este mensaje, María Patiño, una de las aludidas, ha respondido a las palabras del comunicador:

"Me emociona cuando me dice que me quiere abrazar. Es muy sensible, le cuesta expresar. Le quiero mucho. Lo ha pasado muy mal y veo que vuelve a ser él. Hizo su duelo y tomó su decisión, es muy sufrido. Pensé que iba a venir en el último programa pero era muy doloroso para él. Sé que siempre me ha querido, pero a veces por quererme ha sido más duro. Me dijo que se sentía muy orgulloso de mí", explica la periodista, quien compara la relación que mantiene con Jorge con la que ella misma tiene con Chelo García Cortés.

Ahora bien, ¿qué dijo exactamente Jorge Javier Vázquez sobre María Patiño y su trabajo? "María trabajando es una profesional que ofrece una seguridad aplastante. Pero con este reality se ha lanzado a la piscina sin saber si estaba llena y comparte generosamente esa parte de su personalidad que solo conocemos sus próximos. Es un gozo verla en ¡Sálvese quien pueda!", escribió el catalán, mostrándose especialmente orgulloso de su compañera y amiga.

La segunda parte de ¡Sálvese quien pueda! llegará a Netflix en enero de 2024; hasta entonces, tienes disponibles los 3 primeros capítulos en la plataforma de streaming.