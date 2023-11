Joana Sanz ha debutado en un programa de televisión por primera vez, y ha sido en el estreno de '¡De viernes!'. La modelo participó en el programa para compartir su versión de los hechos, dado que la fiscalía ha solicitado una condena de nueve años de prisión para su esposo, Dani Alves, por un presunto delito de agresión sexual.

La modelo reveló que siguen siendo esposos porque inicialmente ella solicitó el divorcio, pero él no estuvo dispuesto a concedérselo: ‘’Estamos igual, no nos vamos a divorciar de momento. Está en la situación en la que está y seguiremos casados de momento’’.

En cuanto a si está segura de mantener el matrimonio, Joana ha expresado su opinión: ‘’Él me dijo que hiciera lo que quisiera que no me iba a dar el divorcio y después yo dije ‘pues así seguimos’’.

Joana ha compartido que respalda a su esposo: ‘’Sigo estando para él y seguiré estando para siempre, el futuro dirá. Seguimos hablando por teléfono como si nada sucediera, nos apoyamos mutuamente como podemos’’.

La modelo ha enfatizado que aún mantiene su amor por el futbolista: ‘’Nunca antes había sucedido nada como para crear un rechazo hacia él. El amor está independientemente de casados o no casados, es mi familia, yo voy a seguir estando, el tiempo dirá’’, concluía.