Tras la cancelación de 'Cuentos Chinos' nada se ha vuelto a saber de Jorge Javier Vázquez. El presentador desapareció de la televisión y la única aparición pública que hizo desde entonces fue en la boda de Isa Pantoja, a la que asistió como padrino, pero en la que solo estuvo dos horas.

En las últimas semanas, el secretismo en torno a su vida ha sido máximo a excepción de algunas fotografías u opiniones que ha compartido en sus redes sociales. Celebró la victoria de Pedro Sánchez en el Gobierno alegando que Feijóo iba "a durar menos en el Congreso que 'Cuentos Chinos'" y ahora no ha dudado en reaccionar a lo ocurrido durante una de las manifestaciones que se siguen sucediendo en la calle Ferraz frente a la sede del PSOE.

En las últimas horas, ha esta dando vueltas a 'X' un vídeo en el que un hombre quema una fotografía de Jorge Javier mientras se escuchan gritos de "prensa española manipuladora".

No eres nadie hasta que no queman una foto tuya en una manifestación. Que yo recuerde, lo hacen mucho con los reyes. Ergo, sigo siendo el Rey. https://t.co/Pz6pa9QM5u — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) 23 de noviembre de 2023

El momento ha llegado hasta el presentador que no ha dudado en pronunciarse y ha preferido optar por su tan característica ironía para responder: "No eres nadie hasta que no queman una foto tuya en una manifestación. Que yo recuerde, lo hacen mucho con los reyes. Ergo, sigo siendo el Rey", publicó.

Las reacciones a esta publicación han sido variadas, desde los que mandan su apoyo al catalán hasta los que aluden a que no entienden "qué pinta Jorge Javier" en todo esto cuando "ni siquiera tiene programa en emisión".