Hace pocos días, Mediaset oficializó el regreso de 'Crónicas marcianas' en forma de reencuentro. Dicho anuncio, únicamente mostraba a un Javier Sardá recordando aquellos años en el late night producido por Gestmusic sin desvelar qué míticos colaboradores formarán parte del programa especial.

Respecto a este tema, hemos podido hablar con Manel Fuentes, presentador de 'Tu cara me suena' y 'The floor', que se dio a conocer, principalmente, gracias a su participación en 'Crónicas marcianas'. El comunicador nos ha dejado claro si formará parte de este homenaje al tróspido espacio de Telecinco.

"Yo creo que no. Me llamaron al principio y no sé cómo lo van a hacer, porque en su día lo hacía Gestmusic y esto teóricamente no lo va a hacer Gestmusic, entonces las imágenes se ve que de 'Crónicas marcianas' no lo puede ver otro programa que no sea en 'Crónicas marcianas' original. Creo que hay un follón de derechos cruzados de muchas cosas y de mucha gente que ahora estamos en otros sitios que ya veremos cómo queda", confesaba el actual rostro de Antena 3.

A pesar de que no parece que vaya a formar parte del reencuentro, Manel Fuentes solo tiene palabras de agradecimiento a todo el equipo del programa presentado por Javier Sardá: "Quede como quede, mi cariño por haber formado parte desde el inicio de 'Crónicas marcianas', fueron cinco años maravillosos y les mando un saludo y sigue estando todo el programa en mi corazón", asegura.

Sobre el posible retorno de 'Crónicas marcianas' de manera diaria al late night de Telecinco, el presentador no duda en descartarlo rotundamente: "No, yo creo que hay que hacer otra cosa. Algunas veces lo he pensado, coger ese espíritu está muy bien, pero revivir este programa, de hecho yo creo que se intentó un poco con lo de 'La tribu' y no cuajó en su momento. Pero vamos yo creo que un buen late rompedor, eso siempre tiene cabida", zanjaba.