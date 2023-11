Telecinco tiene guardada un fuerte baza para este viernes. La cadena ha querido regresar a los mejores tiempos del 'Deluxe' y para ello estrenará 'De viernes' el programa a cargo de Santi Acosta y Beatriz Archidona en el que entrevistarán a algunos de los rostros más conocidos del país.

Para su primer programa han contado con un invitado que nunca antes había concedido una entrevista. Ángel Cristo, el hijo de Bárbara Rey hablará por primera vez en televisión y, tal y como se ha podido ver en el adelanto, se despacha a gusto contra su madre.

"La casa de La Moraleja es una pesadilla, es un infierno", explica. "Había peleas, gritos... mucho miedo y sangre..." "En esa casa empezó a entrar y a salir gente, drogas, alcohol, prostitutas...", desvela añadiendo que su "desde que llegaba a casa del colegio, me cargaba de responsabilidades hasta que se iba la luz del día". "Daba igual que tuviera colegio, que tuviera que estudiar, que tuviera exámenes", añade.

Uno de los momentos más impactantes de este pequeño adelanto, es la forma en la que se pronuncia sobre la vedette. "La verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre", suelta. "He visto a mi madre gastarse mucho, mucho, mucho dinero en el casino: desde los cien a 30.000 euros en una noche."

Mañana Telecinco estrena el programa "DE VIERNES" y han preparado una promoción muy bien hecha con una entrevista a Ángel Cristo Jr. que tengo la sensación que no es lo que parece.



Aparentemente va a arremeter contra su madre Bárbara Rey al estilo de la "Herencia Envenenada" de… pic.twitter.com/kIlJFmYh5G — Joe Hunter (@Caza_Hunters) 23 de noviembre de 2023

"Mi madre me contó que yo nací con una hernia de hiato, me la detectaron tarde, y como no dormía bien y lloraba mucho, pues me contó que a veces me ponía Orfidal en el biberón para que durmiera mejor", asegura.

"El tema de darme pastillas para los nervios ha sido muy recurrente en mi madre toda la vida. Ella veía que había un problema, pero como no identificaba cuál, la solución estaba en medicarme a mí", expone. Sin duda unas declaraciones durísimas que ya están trayendo cola.

Poco después de que Telecinco lanzara la promoción de su nuevo programa con Ángel Cristo como protagonista, la vedette se ha mostrado de lo más afectada. "Yo le quiero mucho y no voy a hablar de él", ha asegurado, entre lágrimas.

Habrá que esperar a ver el programa entero de esta noche para ver las consecuencias que tendrán las palabras del hijo de Bárbara Rey.