Sin lugar a dudas la última aparición de los reyes, don Felipe y doña Letizia, en la fiesta por el 25º aniversario del periódico 'La Razón' ha sido una de las más comentadas de los últimos meses y es que, lejos de cumplir con el protocolo más estricto, sus Majestades mostraron su lado más atento y amable con los asistentes con los que se 'mezclaron' indiscriminadamente.

Entre las personas que pudieron disfrutar de la compañía de los Reyes en una noche tan especial pudimos ver a la 'Princesa del Pueblo', Belén Esteban, que no dudó en fotografiarse con los monarcas para inmortalizar el encuentro para la posteriad. Al igual que ella, también su ex compañero de 'Sálvame', Kiko Hernández también quiso guardarse un recuerdo del encuentro que pudo compartir con don Felipe y doña Letizia.

Pero sin lugar a dudas una de las anécdotas de la noche la protagonizó Marta Riesco. La que fuera pareja de Antonio David Flores y colaboradora de televisión no dudó en expresarle su admiración a la reina Letizia llamándola "guapa", un piropo que ella recibió de muy buena manera: "Me gusta mucho que me lo digan, no creas".

Letizia triunfa con su vestido

Mientras el rey Juan Carlos disfruta de una nueva visita a nuestro país en la que se hospeda una vez más en casa de su amigo Pedro Campos, en Sanxenxo, sus Majestades Felipe y Letizia continuan con su apretada agenda institucional sin ningún cambio. Como ya sucedió en anteriores visitas, no se espera un reencuentro entre el rey Emérito y su hijo.

En esta ocasión don Felipe y doña Letizia estuvieron rodeados de numerosos rostros conocidos de la cultura y la sociedad española. Apostando por la elegancia y la sencillez una vez más, doña Letizia eligió para la ocasión un sencillo y ajustado vestido en color navy con escote bardot dejando al descubierto los hombros. Aunque este diseño ya pertenecía al armario de doña Letizia, lo cierto es que se desconoce el origen de este favorecedor vestido que ha combinado con los zapatos joya de Aquazzura que ya llevó en los Premios Princesa de Asturias.

En cuanto a las joyas, la esposa del monarca ha elegido unos sencillos aros dorados repletos de brillantes.Por su parte, el rey Felipe VI mostró su lado más cercano y sonriente con José Creuheras, Presidente de Atresmedia, con el que compartió risas y algunos gestos de confianza de lo más naturales y poco habituales en el monarca en actos institucionales. Entre los asistentes a la cita, también muchos de los presidentes autonómicos, entre ellos Isabel Díaz Ayuso o representantes de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.Tras posar en photocall, también la reina Letizia dedicaba un saludo muy cariñoso con un gesto con la mano a los periodistas que cubrían el acto.