Hace apenas unos días Andy y Lucas sorprendían a sus fans anunciando que se separaban. Después de 20 años, la pareja de músicos ha decidido emprender caminos diferentes por problemas de salud y así lo anunciaron en su última visita a 'El Hormiguero'.

"Llevo todo el día con un pellizco en el corazón. Espero no ponerme a llorar. Hace cinco años tomé las riendas de Andy y Lucas, soy un psicópata de mi trabajo. Con el tiempo me empezaron a dar unos mareos, me decían que tenía la tensión bastante alta, eso me derivó en el cardiólogo, me pusieron una válvula. Así que lo mejor es bajar el ritmo", explicaba Lucas antes de anunciar que esta iba a ser su última gira y se va a tomar un descanso por salud.

Lo que no sabía es que esta cardiopatía le afectaría más allá de la salud, tal y como el mismo ha denunciado en su cuenta de TikTok.

"Al decir en 'El Hormiguero' mi tema... Lo de la cardiopatía, que no me voy a morir mañana. Tengo mis pastillitas ahí y no me voy a morir mañana. Es simplemente un paroncito", comenzó aclarando. "Me escribe ahora la aseguradora con la que yo había hablado antes de contar eso en la tele y qué falta de empatía. 'Lucas, esperemos que estés bien, pero visto lo que dijiste en 'El hormiguero', no podemos asegurarte. Si pasa algo, la empresa pierde'. Tal cual me lo han escrito tres empresas".

"Si ni he presentado ningún papel, no saben lo que tengo. Aparte, he pedido por si se cae un foco, por si llueve... Y ya me lo han anulado porque sí", continuó. "No me puedo callar, qué falta de empatía", añadió antes de dar las gracias a sus seguidores por el apoyo desde que anunció la noticia.

"No veas la de muestras de cariño que tenemos, ese es el mejor seguro, el mejor Grammy y el mejor de todo", concluyó.