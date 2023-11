El próximo 22 de diciembre los niños de San Ildefonso volverán al Teatro Real de Madrid para repartir felicidad en el sorteo de la Lotería de Navidad. Un año más algunos españoles verán como la suerte y la felicidad llama a sus puertas al convertirse en los propietarios del décimo premiado.

Cuando compramos un décimo de lotería suelen surgir muchas dudas sobre el número a escoger. Hay quien apuesta por fechas importantes, pero también los hay que se dejan llevar por la intuición y optan por una combinación al azar.

Este año la Inteligencia Artificial también se ha colado en el sorteo de la lotería y según el ChatGP, ya hay décimo ganador. Según este sistema el número más probable es el 03695, o el 02695 en caso de empate en la segunda posición de las unidades de millar entre el 2 y el 3. Según sus cálculos, el número 0 ha sido el más repetido en la primera posición del sorteo, con 64 apariciones en la categoría de decenas de millar, mientras que el número 9 nunca ha salido en esa posición.

Zapeando ha querido ir más allá y ha recurrido al maestro Joao para desvelar cuál ha visto él que será el número vencedor este año. "El ChatGPT no sirve porque esto es azar y el azar no se puede calcular, se puede intuir. ChatGPT es una ciencia exacta y esto es de azar e intuición", ha explicado.

"Lo que hago es poner del 0 al 9 todos los números y después pongo SÍ o NO", ha confesado sobre la técnica que utiliza para descubrir el número ganador. Según el movimiento del péndulo, sabe si ese va a ser el número correspondiente o no a cada posición. Además, con el SÍ y el NO en el tablero, hace una doble verificación para confirmar si se equivoca o no en su primera predicción.

Monedas, canela y tierra: el ritual del Maestro Joao para aumentar las posibilidades de tus décimos de Lotería https://t.co/FwN4ulmJR5 — Zapeando (@zapeandola6) 21 de noviembre de 2023

El Maestro Joao asegura que el número ganador de 'El Gordo' de la Lotería de Navidad de este año será el 03.261.

La lotería es cuestión de suerte y azar, por lo que es muy complicado que la Inteligencia Artificial o la videncia puedan garantizar que el número predicho sea el ganador. Cada número tiene la misma probabilidad de salir.