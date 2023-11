La Ruleta de la Suerte es un programa familiar reconocido precisamente por ofrecerle tarde tras tarde a su audiencia un concurso de la mano del mismo presentador. Jorge Fernández viene amenizando los ratos previos a la hora de la comida -o la misma comida- desde hace ya diecisiete años junto a su compañero Joaquín Padilla. El presentador llegó al formato a la vez que lo hizo La Ruleta a Antena 3.

El concurso, que llegó a España de la mano de la cadena de Atresmedia en plenos años noventa. Fue la apuesta española del clásico estadounidense The Wheel of Fortune, un concurso en el que los concursantes deben tirar de la ruleta para conseguir acumular premios y dinero a medida que tratan de destapar el panel con acertijo escondido. Sin embargo, La Ruleta de la Suerte , terminó en manos de Telecinco a lo largo de cuatro años, hasta 1997. En 2006, Antena 3 volvió a fichar a la que fue una de sus primeras emisiones con el rostro de un joven presentador que ha envejecido a medida que su concurso se morderniza.

Junto a Jorge Fernández se subió al barco Paloma López. La Ruleta de la Suerte cuenta con una figura bastante característica que se encarga de destapar letra por letra el panel: la azafata. López ocupaba programa tras programa su lugar a pie de panel para desenvolverse ágil entre las letras al compás de la pantalla digital, que en realidad voltea los números por su cuenta.

La azafata se consolidó como una figura fundamental del programa hasta que en 2015 daba una triste noticia a sus seguidores: abandonaba La Ruleta de la Suerte. La noticia saltaba el 19 de diciembre de 2014 y la justificación fue su búsqueda de nuevos horizontes profesionales. El último programa de Paloma López al frente del concurso se emitió el 21 de enero y contó con una despedida de lo más emotiva que dejó ver la estrechísma relación entre el presentador y la trabajadora: "Muchísimas gracias por todo el apoyo que me habéis dado siempre y espero haberos divertido y que lo hayáis pasado bien con mis chistes tontos y mis payasadas. Lo he hecho lo mejor que he podido y me veréis en algún lado".

Ocho años han pasado desde esa despeida en la que Joaquín Padilla irrumpía en plató con un ramo de flores y un cartel firmado por todo su equipo. "Jamás podía pensar yo en estos nueve años que me podía tocar una compañera como ella", se despedía el presentador, justo antes de recibir un beso de su hasta ese momento compañera de plató.

¿Qué vino después?

Laura Moure llegó para ocupar el puesto de Paloma López, que voló en busca de nuevas oportunidades en el mundo de la actuación. Hace un par de años recordaba sus momentos en el programa anunciando su reencuentro con Jorge Fernández, con quien vivió momentos de todo tipo en La Ruleta de la Suerte.

Ahora, continúa con su paso por el mundo de la actuación participando en películas, series y cortos, como el último que ha protagonizado, 'La Cremallera'. Esta producción la hizo ganadora del premio a mejor actriz en el Hollywood World Film Festival de India y de otro premio en Mumbai, lo que le puso en bandeja la broma fácil: "Voy a tener que irme a Bollywood".

Los premios también le llegan a nivel nacional; por este mismo proyecto se llevó el Claqueta Emérita de Badajoz.

No solo eso. López aprovecha sus dotes ante la cámara para subir algún que otro vídeo de un tono más humorístico a su cuenta de Instagram e incluso se luce como modelo en alguna sesión de fotos.