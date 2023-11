Aunque parezca mentira, después de 17 años de emisión La Ruleta de la Suerte sigue batiendo sus propios récords. Si bien el programa ha pasado por muchas fases, parece que encontró una figura estable en Jorge Fernández cuando se convirtió en el nuevo fichaje del concurso televisivo.

La Ruleta ha dado saltos históricamente entre Antena 3 y Telecinco. El formato, adquirido de la idea estadounidense del programa Wheel of Fortune, aterrizó en España en los noventa de la mano de Anena 3. En la cadena de Atresmedia estuvo incluida durante tres temporadas, hasta que Telecinco apostó por el programa y lo retuvo hasta finales de los noventa.

Cuando volvió a instalarse en Antena 3, Jorge Fernández fue el candidato idóneo para conducir el concurso y, hasta hoy, parece no haber cambiado esta percepción. Junto a Joaquín Padilla, es una de las figuras más consagradas de la televisión y parece que su formato no defrauda. La que se incorporó hace menos tiempo, sin embargo, fue Laura Moure. La azafata de La Ruleta de la Suerte vino a ocupar el puesto que dejó Paloma López, al frente del panel durante los nueve años antes.

El programa se emite de lunes a viernes de 13:45 a 15:00 horas en Antena 3, aunque los espectadores también tienen la oportunidad de ver episodios repetidos los fines de semana. En cuanto a sus audiencias, el domingo 19 de noviembre cosecharon 1.255.000 espectadores y un share del 16,5%.

Nuevos récords a la vista

Aunque parezca mentira, el programa sigue dando unas cuantas sorpresas de vez en cuando. Pese a que La Ruleta de la Suerte siga renovándose con constantes añadidos a la clásica ruleta y el plató también se someta a cambios, hay sorpresas que revolucionan hasta los cimientos de la casa.

En esta ocasión, una concursante ha dejado boquiabierto a Jorge Fernández, ya que no se esperaba esto para nada. "Menos mal que has acertado esta prueba de velocidad porque va a ser la primera vez que tires de la ruleta", comentó el presentador.

Al parecer, Marina no había tenido todavía la oportunidad de darle a la ruleta en todo lo que llevaban de programa, aunque esto no le hizo perder la oportunidad de ganar un panel antes de ni siquiera tocarla. Fue el correspondiente a la prueba de contrarreloj: "En todo el programa Marina no ha tirado ni siquiera y creo que esto no ha pasado nunca en 17 años de programa”.

"A mí me gusta romper las reglas", replicó de manera ingeniosa la concursante. Sin embargo, aun estaban a tiempo de conseguir que no tirara todavía: "Nadie tiene el 'empiezo yo'. Otra cosa sería que uno de ellos lo tuviera, pero como no lo tienen vas a tirar. Al menos una tirada vas a hacer".

Puede ser que a más de uno no le pareciera tan sorprendente que la concursante del atril azul aun no hubiera tenido la oportunidad de participar, pero la sorpresa llegó justo después: resulta que Marina se había plantado a las puertas del último panel sin haber tenido la oportunidad de hacerlo.