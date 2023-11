Sonsoles Ónega no ha podido disimular su sorpresa al descubrir que uno de los integrantes del equipo de 'Y ahora Sonsoles' es hermano de Rafael Amargo. El programa de Antena 3 lleva meses hablando de la situación del bailaor sin saber que entre sus trabajadores se encuentra un familiar directo.

Cuando la presentadora lo ha descubierto no ha podido evitar acercarse a él para conocer los detalles de su estancia en la cárcel y cómo la familia está gestionando la situación. "No te enfadas, ¿no?", le dijo mientras se acercaba micrófono en mano. "No, no, pero me emociono mucho" le contestó Miguel Ángel Amargo. "Cada vez que lo veo y trabajo aquí, llevo mucho tiempo trabajando en este programa y ves y oyes gente que habla de cosas, tú sabes unas y oyes cosas que son verdad y otras que no lo son y me siento muy impotente. Me gustaría hacer algo más, pero no puedo porque no depende de nosotros", dijo.

"Creo que está bien, pero no hemos hablado ni hemos acudido a la cárcel a verle todavía", explicó sobre su estancia en prisión. "Mi padre y mi madre que ya son octogenarios no tienen ganas de verle allí, preso, porque han visto cómo ha ido pasando el proceso hasta llegar aquí y nos duele mucho porque hemos hecho mucho para no verle ahí y hacerle ver cosas, pero bueno no ha querido y eso depende de cada uno."

"Nos llevamos nueve años, he sido casi como su padre porque ellos tenían un negocio familiar y a veces cuando no nos podían atender me tocó a mí llevarle a la Academia para que llegara a su sueño", contó Miguel Ángel Amargo en 'Y ahora Sonsoles'. "Esto es un tsunami, cuando pasa hay que volver a reconstruirlo todo, con mi hermano. Mis padres no lo entienden, son de otra época."