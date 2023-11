El programa Pasapalabra no solo es diversión conocimiento y risas, sino que también es amor. Y de eso se ha derrochado mucho en la última entrega. Quizá la mezcla de todos esos ingredientes, aderezados con la simpatía de presentador, concursantes e invitados, sea la clave del éxito continuo de este programa en Antena 3.

A Roberto Leal se le ha iluminado la cara cuando ha dado la bienvenida a uno de los nuevos invitados. En este caso, invitada: ¡Ana Guerra visita Pasapalabra! “¡Qué ilusión!”, ha afirmado la cantante, que ha manifestado “las ganas” que tenía que participar en el programa. Además, ha ‘culpado’ al presentador de haber tardado tanto.

“Ya te vale no invitarme hasta ahora”, le ha dicho Ana. Sin embargo, Roberto ha contraatacado: “Madre mía, no me hagas hablar que enseño el grupo de WhastaApp”. Siguiendo este pique entre risas, el presentador ha destacado que “hacía mucho tiempo ya” que no se veían, atribuyéndolo a que ella está “ocupadísima”. “Como tú”, le ha respondido la invitada.

Esta charla ha sido sólo el reencuentro, y Roberto ha dejado un tema pendiente de hablar con Ana: “Noto cierto resplandor en tu mano”. Se refería a su compromiso con Víctor Elías, que ambos anunciaron hace apenas un par de semanas luciendo alianzas en sus redes sociales.

Por eso, el presentador ha felicitado a la pareja, que curiosamente se va a enfrentar en Pasapalabra al estar en equipos contrarios. La química y el amor que sienten el uno por el otro engancha y enamora. Precisamente por eso son una de las parejas más queridas del panorama musical español. Roberto Leal también se ha centrado en lo profesional. Ana se ha mostrado muy ilusionada con su nuevo disco, que sacará en dos partes. La primera saldrá en breve y la segunda mitad a comienzos del próximo año. Será el repertorio con el que hará su nueva gira. “Va con un formato muy especial”, ha adelantado, pensando en los fans que quieren “una experiencia” que vaya más allá de las canciones que podrán disfrutar en las plataformas musicales.

Lo que Roberto no ha logrado descubrir es el título de ese nuevo trabajo. Sin embargo, el presentador no se ha dado por vencido y la ha emplazado a hablar con sus representantes para que termine dando la exclusiva durante esta visita al concurso.

Doble faceta

Por su parte, Víctor ha contado que compatibiliza su faceta como director musical de varios grupos y cantantes, como Fran Perea, con la de monologuista. Su obra se llama #YoSostenido, sonata para juguete roto. Se trata de “una locura”, como él mismo ha descrito, está dirigida precisamente por Fran Perea y ha asegurado que supone “una especie de catarsis personal”.