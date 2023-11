'Sálvese quien pueda' está arrasando en Netflix. El reality se ha convertido en uno de los contenidos más vistos de la plataforma en nuestro país y sus protagonistas están regalando a los espectadores un sinfín de momentazos que están arrasando en las redes.

Belén Esteban, Lydia Lozano, María Patiño, Kiko Matamoros, Terelu Campos, Kiko Hernández, Chelo García-Cortés y Víctor Sandoval han vuelto a recuperar su esencia tras el final de 'Sálvame' y están viviendo uno de sus mejores momentos profesionales. Aunque la alegría por este nuevo éxito, se han visto empañada en los últimos días en la vida de uno de ellos.

Víctor Sandoval está haciendo frente a una dura perdida desde hace unos días. Él mismo fue el encargado de comunicarlo a través de sus redes sociales, con un sentido mensaje con el que ha querido despedirse de su perro Nou.

"Desde el pasado 16, Nou es mi nuevo ángel. No he tenido fuerza para decíroslo, mi motor se paró en seco. Gracias a los que habéis amortiguado mi desconsuelo. Nou no era mi perro, era mi otra mitad. Espérame en el cielo y protégeme hasta que nos volvamos a unir. Te amo Nou", escribió.

En estos difíciles momentos, el colaborador no ha dejado de recibir muestras de cariños de sus amigos y compañeros de cadena como Belén Esteban, Marta López o Alba Carrillo entre otros.

María Patiño, muy emocionada, también quiso mandarle un mensaje a través de 'Socialité': "No ha podido tener mejor padre. Solo puedo decirte que ahora él está descansando porque en los últimos tiempos el pobre estaba sufriendo".