Carlota Corredera lleva un tiempo apartada de la televisión. La periodista gallega dejó la pequeña pantalla tras su fulminante despido de Telecinco y desde entonces, siempre ha tratado de eludir el tema. Pero ahora parece que lo está superando y ha decidido romper su silencio.

La presentadora se ha abierto en canal y ha hablado sin tapujos sobre el universo Mediaset en su última entrevista. Y aunque no ha querido profundizar mucho en su despido, ya que es un tema que aún le duele, ha lanzado una advertencia a la cadena. "Algún día se sabrá y yo creo que la verdad se está abriendo paso. Todavía queda mucha verdad por contar. Yo cuando esté preparada lo haré."

Su respuesta es tajante cuando le preguntan por la 'mano negra' que pudo estar detrás de su despido. "La mano es la del patriarcado siempre. Y no son sólo hombres, son también mujeres", asegura. "Yo sé muchas cosas y otras las tengo que intuir porque no las sé... No tengo nombres, apellidos y caras de las personas que están satisfechas con que yo haya desaparecido de la pantalla. Pero lo puedo intuir", apunta. "Hay muchos enemigos que son invisibles, y su estrategia pasa precisamente porque no sepas quiénes son. El trasfondo es el machismo. Y lo he pagado con desgaste y con costes".

Tiene claro ya el documental de Rocío Carrasco, además de darle más visibilidad, supuso un antes y un después en su carrera profesional. "He sufrido y me ha casi destruido. Casi, casi. Pero no, no me ha destruido. He estado muy mal", confiesa.

"Yo ahora mismo no me veo en Mediaset, pero eso no significa que nunca vuelva a Mediaset. No me cierro las puertas de ningún sitio", dice en una entrevista a El Español. "Estoy preparada por si me vuelven a llamar a la trinchera", asegura. Su situación laboral no es la más deseada y por eso no se cierra puertas. "No tengo un trabajo, no tengo unos ingresos, no estoy en la Fábrica de la Tele... Aun así, mi situación es privilegiada. Tengo un colchón, pero no es el de Jorge Javier…", comenta.

Sobre él también se ha pronunciado y ha sacado la cara por el tratamiento que ha tenido 'Cuentos Chinos', cancelado tres semanas después de su estreno. "Habrá que valorar el respaldo que ha tenido un programa y otro por parte de sus cadenas… ya no me puedo mojar más. Pero claro, cuando un programa se emite sin publicidad para protegerle, pues eso también hay que valorarlo, ¿no? Hay muchas maneras de proteger a un programa y muchas maneras de perjudicarle desde dentro", explica haciendo referencia también a 'El Hormiguero'.