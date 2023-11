Lina de Sol no sabía que aquella mañana del 10 de julio su actuación en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago marcaría un antes y un después en su futuro en la música y en su vida. La viguesa se presentaba temprano en el pabellón y conseguía la primera pegatina en el casting compostelano. No esperó colas porque el jurado ya había apreciado previamente su talento a partir del tema a capella que subió a redes y con el que conseguía el llamado ‘pase prime’. Todo empezaba estupendamente para ella, pero Lina de Sol, chica sensata, mantuvo los pies en la tierra y no quiso hacerse ilusiones. Esa misma tarde pasaba también la segunda fase.

“Seguiré ensayando e intentaré perfeccionar las canciones para que cuando llegue el siguiente casting, que no sabemos si será o no el último, poder estar lo más cómoda posible y disfrutarlo”. Así se expresaba en exclusiva Lina de Sol para EL CORREO GALLEGO -cabecera del grupo EPI, editorial de FARO- tras la resaca del primer casting. “Dos serán en inglés y otra en español. Dos de ellas serán más movidas y otra más lenta para intentar cubrir varios estilos y que vean versatilidad, que quizás es lo que buscan, no lo sé”, indicaba Lina al respecto de los temas que escogería para ese posible tercer y último casting.

El equipo de Operación Triunfo continuó haciendo su selección por el resto de España a lo largo de julio, y llegó agosto, y con él cesaron hasta septiembre los castings. Entre tanto, Lina de Sol desconectaba un poco de todo esto y continuaba con su vida normal, a pesar de que era consciente de que en septiembre recibiría (o no) una llamada que confirmaría su presencia en ese tercer casting de Barcelona al que no llegaron todos los que pasaron la segunda fase.

Esa llamada, llegó. Claro que llegó. “Me llamaron cuando estaba en casa preparándome para salir y ya todos mis amigos están diciendo que pasaremos tres meses sin hablar. Mi familia, sobre todo mis padres, ya no están tan contentos (ríe), pero me apoyan en todo”, comentaba en aquel entonces.

A pesar de que llegaba a la última fase del concurso y se encontraba entre los 80 elegidos de entre más de 13.000 candidatos que se presentaron a todos los castings, la gallega seguía con los pies en la tierra. “He visto vídeos de los aspirantes y hay un nivelazo tremendo, pero pienso disfrutarlo un montón. Me apetece esta tercera fase, creo que lo vamos a pasar genial porque estaremos todos en un mismo hotel y serán varios días. Si no paso, tengo claro que mi camino es la música y si no consigo hacerme hueco a través de OT lo haré de otra forma”, contaba la joven artista.

La fecha que Lina tenía marcada con una “x” en el calendario, llegó. Durante tres días mostró su talento al jurado de OT y terminó de encadilarlos. Cantó My baby just cares for me, Back to black, que se emitió en directo, y La gata bajo la lluvia y disfrutó de la experiencia: “Fue maravillosa, muy intensa y bonita. Allí estuve con gente con muchísimo talento”. Así de escueta se mostraba entonces Lina de Sol porque un acuerdo de confidencialidad le impedía dar más detalles.Pero ayer, por fin, tras más de un mes de espera, se hacían públicos los 18 concursantes que estarán en la Gala 0 de Operación Triunfo. Y sí, claro que sí, Lina está en la lista.

La gallega, que se ha mostrado en todo momento emocionada y agradecida a este periódico por seguir su trayectoria desde el casting número 1, tendrá que pausar sus estudios de Publicidad y Relaciones Públicas, o al menos de momento, porque todavía tendrá que pasar un último y pequeño cribado el próximo lunes en la Gala 0, a donde llegan 18 pero de donde saldrán 16, los ya concursantes definitivos.

Galicia tendrá representación en OT gracias a esta viguesa, de tan solo 21 años, que desprende talento a raudales. Su formación musical es asombrosa y la música es ya su vida. Ha sacado un tema para Warner, Nada importa, y estrenó hace poco su segundo sencillo, Cuando te marches, disponible en Spotify, YouTube, Apple Music, Instagram y Tik Tok. Toma clases de técnica vocal en A Coruña, toca el piano, el ukelele y la guitarra acústica. Además, ha dado conciertos y se ha formado como vocalista de jazz. El 3.000, su número de casting, será desde ahora su talismán, una cifra que le ha dado el pase a un futuro musical, con toda probabilidad, lleno de grandes éxitos.