Los Javis son los directores del momento. Tras su éxito con 'Paquita Salas' y 'La llamada', ahora están triunfando con su serie 'La Mesías', disponible en Movistar + y Joaquín Sánchez ha querido contar con ellos para que le ayuden a realizar un cortometraje sobre su infancia.

Javier Calvo y Javier Ambrossi se han puesto manos a la obra en 'Joaquín, el novato' para ayudar al exfutbolista a cumplir su sueño, pero antes mantuvieron una siencera charla en la que hablaron sobre su experiencia como pareja sentimental y profesional.

La pareja de directores llevan ya 12 años compartiendo vida y trabajo y el exjugador del Betis quiso conocer cuál es el secreto de su éxito. "En tantos años, te planteas cosas diferentes, te vienen a la mente muchos pensamientos, pero siempre nos permitimos volver", ha reflexionado Ambrossi.

"Las relaciones son eso. Todo lo que nos preocupa lo hablamos. En la honestidad y el respeto está la clave", ha afirmado Calvo, a quien su novio ha dedicado una significativa frase: "Lo que más quiero en el mundo es que sea feliz".

Después de esta tierna declaración de amor, Joaquín no lo pudo evitar y pregunto a los directos si ya se habían casado.

"No nos hemos casado", respondió Javier Ambrossi. "Esto se ha hablado muchas veces. Él me lo propuso en el estreno de La llamada, pero, ¿tú sabes lo que la gente espera de la boda de Los Javis? Yo eso ahora no lo puedo dar", ha bromeado Calvo. "Es que no tengo tiempo de celebrar nuestra boda. Tiene que ser algo muy grande", ha insistido

"Hemos decidido que, de momento, no. ¿Quién sabe si en el futuro sí?", ha planteado Ambrossi. "No hay boda de Los Javis, que se entere todo el mundo. Hay cosas más importantes ahora mismo, como, por ejemplo, que yo saque una serie", ha dicho entre risas el presentador del programa.