'Cuéntame cómo pasó' está a punto de llegar a su final. Quedan solo dos semanas para que TVE emita el último capítulo de la serie que ha marcado un antes y un después en la historia de España. Con motivo de ese final uno de los creadores de la serie Eduardo Ladrón de Guevara se despachó a gusto contra el reparto en un encuentro de ALMA, organizado por el Sindicato de Guionistas de España.

En este evento participaron parte del equipo de guion de ‘Cuéntame’ a lo largo de estas 23 temporadas como Eduardo Ladrón de Guevara, Sonia Sánchez, Ignacio del Moral y Jacobo Delgado, el actual coordinador de guion.

"Es la primera vez en la vida que no vi cuchillos por los platós, luego sí", aseveraba Ladrón sobre los comienzos de la serie. Pero luego la cosa fue empeorando. "He leído, no hace mucho, unas manifestaciones de algún actor hablando pestes de los nuevos guionistas que me ha dejado perplejo por la falta de respeto", soltaba. "No he hablado con los guionistas que han sufrido ese vaivén, pero me imagino que se habrán sentido muy afectados porque es muy injusto", añadía.

"En esta serie hubo actores con poca educación. Yo he sufrido mucho porque, en lo que se llama la mesa italiana, nos reuníamos y leíamos los guiones, los actores se convirtieron en los grandes inquisidores", sentenciaba.

"Al principio, debía ser el capítulo tres o cuatro, llegamos a la mesa para leer el guion y una actriz, cuando íbamos a empezar, saca de su bolso un guion que había escrito ella. La actriz se llama Irene Visedo, y me quedé atónito. Ahí me parece que la productora no actuó bien. Fue la primera vez que los actores se subieron a lomos de todo y así nos fue en muchos momentos", relataba.

"Llegó casi a una especie de producción ejecutiva paralela en manos de los actores en determinados momentos que consideraban que había tensión", explicaba sobre lo que ocurrió con la serie.