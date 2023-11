'El Hormiguero' ha vuelto a recibir la visita de un invitado internacional. El programa de Pablo Motos ha contado con David Gandy, el modelo que se ha convertido en uno de los rostros más icónicos de Dolce & Gabbana.

Pablo Motos ha querido conocer cuál es su secreto para presumir de ese cuerpo esculpido con el que se dio a conocer en el año 2007 en el mítico anuncio del perfume y como consigue mantenerse tan en forma.

"Sé que entrenas más, pero supongo que dejas de comer dulces, hidratos, beber cerveza...", le dijo el presentador tratando de indagar un poco en su dieta. "De hecho, no dejo de comer, porque tengo que consumir más cuando entreno más, ya que quemo más calorías. La verdad que nunca dejo de entrenar, pero cuando tengo una campaña de esta envergadura, entreno como 8 semanas antes. Ojalá no me hiciera falta y fuera todo natural, pero no".

"¿Antes de una campaña importante dejas de comer galletas? Porque las galletas engordan...", insistía en presentador al ser conocedor de la pasión que siente el modelo por las galletas. "No, sigo comiendo exactamente lo mismo, pero con moderación", respondía David.

"No dejo de comer pasta, siempre me preguntan por eso y digo que la dieta mediterránea es mejor que la inglesa. Procuro no comer ultraprocesado y grasas saturadas. Pero no dejo de comer nada, tengo que comer 4.000 calorías cuando entreno", confesó.

Unas palabras que dejaron de piedra a Pablo Motos. El presentador se quedó estupefacto ante el número de calorías que ingiera el modelo. "Es que es el triple que consumo yo... Déjame que haga una pausa para ver si me recupero del 'shock'. Hacemos una pausa cortísima", soltó el presentador.