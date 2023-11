La separación matrimonial de Chenoa con Miguel Sánchez Encinas nos dejaba este sábado boquiabiertos porque nada nos hacía pensar que la cantante estaría viviendo uno de los momentos más complicados de su vida. Sin embargo, minutos más tarde de informar de ello, la revista ¡HOLA! confirmaba la noticia... aunque los dos protagonistas no se han pronunciado todavía al respecto públicamente.

Hoy, nos hemos encontrado con Carlos Latre en el spot navideño de Enrique Tomás, en Sevilla, y le hemos preguntado por esta noticia de su amiga y lo cierto es que nos ha llamado la atención que no supiese absolutamente nada. De hecho, se ha enterado por nosotros.

"Ha días que no hablamos"

Carlos Latre se quedaba ojiplático al enterarse de la separación de su amiga: "¿Qué ha pasado?" y nos aseguraba que desconoce la información, pero que si es así, les desea lo mejor a los dos: "No lo sé, de verdad que no lo sé, hace días que no hablamos, pero si es así espero que no y si es, pues espero que estén bien cada uno de ellos, son adorables los dos, me llevo muy bien con Miguel y a Laura la adoro, es súper amigo y la adoro".

En cuanto a si le sorprende que la cantante haya puesto punto y final a su matrimonio tras poco más de un año de casados, el humorista asegura que no sabe lo que ha ocurrido de puertas para dentro: "No lo sé, de puertas para dentro nunca se sabe, yo sé lo que pasa en mi casa, espero que estén bien cada uno de ellos, espero que mi Lauri esté de maravilla porque le adoro y miguel es un tipazo, le deseo lo mejor a los dos".

Por otro lado, el actor también nos confesaba que se encuentra en uno de sus mejores momentos personales: "cumplo 45 años el mes que viene, el año que viene hago 20 años de casado, estoy en mi mejor momento, de maravilla, con Yolanda, que es mi compañera de viaje, mejor que nunca, mi hija en la universidad a punto de cumplir 18 años, como este sol".

Y es que el secreto para que Latre luzca esa sonrisa en su rostro es pensar positivo y actuar siempre como quisiera que le tratasen a él: "Intentar ser feliz, con los que te rodean, con tu familia y si das bueno, te llega bueno, tu eres un poco lo que das y lo que emanas, hay que intentar estar positivo y tener generosidad, amabilidad, muchas cosas, humildes e intentar tengo la gran suerte de poder hacer a los demás más felices".