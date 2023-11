Tras 196 programas, más de 4300 aciertos en el rosco, quedándose un total de 13 veces a una del bote, Rafa Castaño se alza con la victoria derrotando a Orestes en una final que no ha dejado indiferente a nadie. 'Pasapalabra' prometía hacer historia y así ha sido, el veterano concursante consigue los 2.274.000 euros que se han ido acumulando desde que Sofía Álvarez abandonó el programa.

Si completar el rosco de 'Pasapalabra' es un gran desafío, Rafa lo ha hecho del tirón sin recurrir a la palabra que da nombre al concurso de mayor éxito de la televisión. Sin duda, el dúo más duradero de la historia de la televisión, tanto en su etapa en Telecinco como en Antena 3, por fin ha tenido un ganador que se une al palmarés de ganadores de bote de 'Pasapalabra'.

A lo largo de todos estos programas, el sevillano ha ido dando pistas sobre su vida más privada. Ha hablado sobre su profesión, sus deseos si ganaba el bote o sobre su edad. Durante una de las pruebas recordaba que en el 2008 cumplió 18 años. "A lo mejor hoy me hago mayor de edad. Bueno, mayor de edad... Ya me retiro, no cuento los años ya", bromeó al imaginarse con el bote entre sus manos.

"Qué juventud, ¿no? Demasiado quizás", apuntó por su parte Roberto Leal mientras Rafa, que actualmente tiene 32 años, desvelaba que la gente le suele "echar más" años. "Y no me importa", aseguró ante las risas del presentador: "Ya te importará".