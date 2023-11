Jorge Javier y Telecinco fracasaron en su intentó de competir contra 'El Hormiguero' en el prime time. La cadena apostó por el barcelonés para presentar 'Cuentos Chinos', un formato con el que pretendían ganar terreno durante las noches y que terminaron cancelando a los 10 días de su estreno.

Las malas cifras que cosechó durante sus pocas semanas de emisión llevaron a Telecinco a tomar una drástica decisión de la que parece que ha querido regodearse Juan de Val. Durante la presentación de su nuevo libro, el escrito ha hablado en una entrevista en 'Las Provincias' de la decisión de la cadena de cancelar el programa de Jorge Javier.

"No quiero que suene prepotente, pero si suena prepotente, pues que suene. Competir con 'El Hormiguero' es una cosa muy difícil", empieza afirmando. "'El Hormiguero' no es una cosa que se hace así improvisando", afirma dando a entender que 'Cuentos Chinos' era un programa sin demasiado sentido. "Tiene muchísimo trabajo, con muchísima gente que piensa mucho para hacer un programa de 50 minutos cada día. Salir a competir con 'El Hormiguero' solo con una idea no suele salir bien."

"Ya van muchísimos cadáveres, dicho con el mayor de los respetos, de mucha gente que ha intentado acabar con 'El Hormiguero' y eso no funciona. Y no funciona porque, perdóname, se necesita mucho talento para competir con 'El Hormiguero', asegura en el citado medio.

"Es bueno que, cuando alguien intenta competir o intentar ganar al Hormiguero, que se le tenga mucho respeto, porque si no, cuando te pasa lo que te pasa y te cancelan el programa a los 10 días, pues no quedas bien", añade haciendo clara alusión a la promoción en la que Anabel Alonso, una de las colaboradoras, aparecía matando una hormiga.

"Yo siempre deseo que cuando alguien hace un proyecto de televisión le salga bien, pero cuando se intenta competir con 'El Hormiguero', quien quiera competir ya sabe que son 18 años de ponérselo muy difícil y eso no es casualidad, y quien piense que es casualidad se va a estrellar."